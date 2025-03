Galilea Montijo lanza fuerte reclamo contra Andrea Escalona en plena transmisión en vivo de Hoy: “Qué gacho”

(IG: @andy_escalona)

Galilea Montijo y Andrea Escalona protagonizaron un ‘incómodo’ momento durante la transmisión en vivo del programa Hoy este viernes 28 de marzo debido a una entrevista exclusiva.

“Oye, qué delicia ¿por qué no me llevaste?", le preguntó Galilea Montijo a Andrea Escalona tras escuchar la primera parte de la entrevista presencial que le realizó a Grupo Firme en Tijuana.

“Mana, estaba rico ¿vdd? Unos cacahuates”, respondió Escalona tratando de evitar la controversia, pero Montijo insistió: “¿Pero por qué no me llevaste?“.

(Instagram: @andy_escalona)

“Gali, tu te vienes conmigo a todo”, continuó Escalona.

“Pero nadie me dijo, qué gachos. Yo me los hubiera llevado a unos tacos de asada que están ahí enfrente de un casino y de tripita, pero bueno, a la próxima”, agregó Galilea Montijo.

Aunque los comentarios de la conductora tapatía sonaron reales, podría tratarse de sarcasmo, ya que tiene un gran sentido del humor.

En los últimos meses, se especuló sobre la posibilidad de que la conductora dejara Televisa para unirse a las filas de Telemundo o Univision. (Programa Hoy, Instagram)

¿Cuándo comenzará la gira de Grupo Firme en México?

La famosa banda de regional mexicano comenzará su gira La Última Peda Tour 2025 el próximo 4 de abril en Sonora y terminará el 12 de julio en Guerrero.

A continuación te compartimos todas las fechas y localidades para escuchar el grupo en vivo:

4 y 5 de abril: Palenque Expongan (Hermosillo, Sonora)

11 de abril: Estadio Nido de las Águilas (Mexicali, Baja California)

12 de abril: Estadio Caliente (Tijuana, Baja California)

25 de abril: Explanada de la Mexicanidad (Ciudad Juárez, Chihuahua)

2 de mayo: Estadio Olímpico (Querétaro, Querétaro)

3 de mayo: Estadio Beto Ávila (Boca del Río, Veracruz)

16 de mayo: Arena Potosí (San Luis Potosí, San Luis Potosí)

17 de mayo: Estadio Hermanos Serdán (Puebla, Puebla)

El vocalista principal de Grupo firme habló en la rueda de prensa sobre las medidas de seguridad que se implementarán para que el evento esté seguro | Foto: X / @MxBajanews

23 de mayo: Estadio Francisco I. Madero (Saltillo, Coahuila)

24 de mayo: Explanada Poliforum (León, Guanajuato)

31 de mayo: Estadio Revolución (Torreón, Coahuila)

6 de junio: Estadio Kickapoo Lucky Eagle (Monclova, Coahuila)

7 de junio: Estadio Adolfo López Mateos (Reynosa, Tamaulipas)

13 de junio: Estadio Centenario 27 de febrero (Villahermosa, Tabasco)

14 de junio: Estadio Kukulcán (Mérida, Yucatán)

28 de junio: Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

4 de julio: Estadio Tamaulipas (Tampico, Tamaulipas)

5 de julio: Estadio Vasconcelos (Oaxaca, Oaxaca)

12 de julio: Arena GNP (Acapulco, Guerrero)

Foto: @DanielAndradeTV

Cabe recordar que la banda canceló su participación estelar en el Carnaval de Mazatlán el pasado 1 de marzo tras amenazas de muerte.

“Toda la gira sigue igual. Si cancelé no es porque no vendí boletos, pregunten, tenía todo vendido, gracias a Dios. Pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo, al de las luces, que fue muy mencionado aunque ustedes se burlen, acá el equipo no sintió lo mismo”, escribió Eduin Caz al respecto en Instagram.