“No confíes en mí”: La controversial declaración por la que Cazzu desató sospechas de tener una nueva pareja

Seguidores de Cazzu especulan sobre una próxima presentación en México, tras la publicación de una fotografía de la capital del país. (cazzu / Instagram)

La cantante argentina Cazzu ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses debido a su vida personal y profesional. Ahora, en una reciente entrevista con Enrique Santos, levantó sospechas de si se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Sus declaraciones han resonado con muchas personas que han seguido su historia, especialmente tras su ruptura con Christian Nodal.

¿Qué dijo Cazzu sobre estar en un nuevo romance?

Durante su conversación con Enrique Santos, la cantante habló sobre las cosas que la estresan en la vida cotidiana y su postura ante las relaciones amorosas. Cuando el entrevistador le preguntó directamente si amaba a alguien, su respuesta fue clara pero enigmática:

Cazzu rompió las redes sociales. (Instagram)

“Amo a muchas personas, no (en relación). No sé si te lo diría si fuese así, así que no confíes en mí”.

Además de este, uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Cazzu abordó el tema de la tolerancia en las relaciones y en la vida en general.

Expresó que la sociedad ya no debería romantizar la idea de que las mujeres deben soportar situaciones que les hagan daño:

“La mujer que tolera es la mujer que ya no queremos, queremos que salgan de ahí. La tolerancia tiene sus consecuencias y muchas de ellas terminan en consecuencias muy terribles”.

Con estas palabras, Cazzu dejó entrever que en este nuevo capítulo de su vida ya no permitirá situaciones que la afecten negativamente, enviando un mensaje de empoderamiento y autovaloración.

Redes sospechan de un nuevo romance

Después de que el creador de contenido subió fragmentos de la entrevista a Youtube, los internautas no tardaron en reaccionar y varios de ellos mencionaron que Cazzu pudo responder de forma inteligente todo lo que se le preguntó sin comprometerse a nada.

Luego de un año alejada de los escenarios, Cazzu se presentó en el Buenos Aires Trap 2024, donde sus fans le dieron su cariño y respaldo tras su publicitada separación de Christian Nodal. (Infobae México / Jovany Pérez)

Estas son algunas de las menciones que aparecen:

"Cazzu es difícil de leer y Enrique no pudo con ella“.

“Cazzu arrasó”.

“Team Cazzu”.

“Es una capa te devoro con sus respuestas CAZZU es la jefa”.