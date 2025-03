Dos jóvenes aseguran haber sido drogados en el transporte CDMX en la misma semana

Ambos casos tienen en común el haber experimentado somnolencia luego de haber sido tocados por un extraño (X/ @MetroCDMX)

En esta semana hubo dos casos que encendieron las alertas de millones de personas que se trasladan día a día en el Metro o Metrobús, pues hubo quienes aseguraron haber sido inyectados con una sustancia somnífera dentro de las estaciones.

El primer caso fue el de una estudiante de la UAM Xochimilco sintió un piquete mientras esperaba el metrobús en la estación Las Bombas, correspondiente a la Línea 5. La joven no logró llegar a su destino, pues perdió el conocimiento y despertó en un hotel del Estado de México sin sus pertenencias.

La alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Cuando su historia se viralizó, la estudiante dijo que estaba en espera de que se dieran a conocer las imágnes de las cámaras de seguridad, pero compartió lo ocurrido para alertar a otras mujeres.

“Mientras esperaba el Metrobús en la estación Las Bombas, sentí un piquete al que no le tomé importancia… Error mío", señaló.

Cinco días después ocurrió algo similar, pues José Dean, un usuario de la línea 12 del metro que se dirigía hacia su centro de trabajo, detectó una actitud sospechosa de parte de otro pasajero, quien lo sujetó del brazo y le “recomendó” no sentarse en determinado asiento porque había un dulce, pronto el chico empezó a sentirse confundido y somnoliento, no se percató del pinchazo hasta que sus compañeros de trabajo se lo hicieron ver.

El joven compartió su testimonio a través de redes sociales con la finalidad de advertir a otros pasajeros, pues aunque se sintió afectado, logró compartirle su ubicación a sus seres queridos. El sospechoso de haberle tomado el brazo y haberle inyectado algo descendió en la estación Ermita.

“Después de eso a mi me empezó a dar mucho sueño y me empecé a sentir extremadamente mareado, entré en pánico”, escribió desde su cuenta de Facebook.

Por el momento, se desconoce qué tipo de sustancia fue la que le habrían inyectado a ambos jóvenes, de igual forma, es posible que los casos no estén relacionados, pero los dos invitan a otras personas a mantenerse alerta y no ignorar síntomas como sueño, confusión o adormecimiento, así como piquetes y contactos físicos no solicitados de parte de desconocidos.

Joven denuncia haber sido inyectado en la Línea 12

El joven explicó que, poco después de cambiar de asiento, un hombre que previamente estaba sentado en otro lugar del vagón se acercó de manera repentina. Según el relato, este individuo lo tomó del brazo izquierdo de forma invasiva y le pidió que no se sentara en el asiento porque, supuestamente, había un dulce en él. Aunque inicialmente el joven se levantó para verificar si había algo en el asiento, el hombre continuó sujetándolo del brazo de manera insistente. Finalmente, el denunciante optó por sentarse nuevamente, mientras el sujeto se alejaba y cambiaba de lugar dentro del vagón.

Minutos después de este encuentro, el joven comenzó a experimentar síntomas de mareo y detectó lo que describió como un aparente piquete en su brazo izquierdo al llegar al trabajo.

Estudiante de UAM Xochimilco despierta en hotel de Edomex tras haber sido inyectada en el Metrobús

En su testimonio, compartido a través de redes sociales, la joven explicó que recobró la conciencia dentro de la regadera de un hotel en el Estado de México. Al revisar su situación, se dio cuenta de que no tenía consigo su teléfono celular ni su identificación oficial. Este hecho, además de la confusión y el desconcierto por lo ocurrido, la llevó a tomar medidas legales para esclarecer lo sucedido.

“Perdí el conocimiento y lo recobré en la regadera de un hotel hasta el Estado de México, sin teléfono celular y sin identificación”, declaró la estudiante.