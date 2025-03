Poncho de Nigris explota contra la mamá de su hija Ivanna por fiesta de XV años: “No hagan estos panchos públicos”

El actor habló sobre las recientes declaraciones de su expareja sobre la fiesta de XV años de su hija. Créditos: IG, lucygza - ponchodenigris

Poncho de Nigris, exparticipante de La Casa de los Famosos México, está en el ojo del huracán desde que dio a conocer las razones por las que no quiere hacer una fiesta de XV años para su hija Ivanna, fruto de su relación con Lucy Garza.

Todo comenzó cuando el también actor y empresario contó en un live junto a Wendy Guevara que no quiere celebrar el cumpleaños número quince de su primogénita porque no desea unir a las familias.

Ante las declaraciones de Poncho de Nigris, Lucy Garza se pronunció al respecto y dejó claro que no se puede obligar al actor a participar en un evento que no quiere, pero no descartó hacer la clásica celebración para la joven.

El influencer considera que es un gasto innecesario Crédito: (Poncho de Nigris)

Entre dimes y diretes sobre las declaraciones de ambas personalidades, de Nigris volvió a hacer una transmisión en vivo en donde arremetió contra Lucy Garza y le pidió que deje de hacer sus “panchos” públicos.

Poncho de Nigris arremete contra su expareja y vuelve a asegurar que el dinero no es problema

El exparticipante de La Casa de los Famosos México volvió a hablar sobre el tema la noche del 18 de marzo en una transmisión en vivo vía TikTok, donde comentó que la situación ya le está causando problemas con su mamá.

“Si quieren, ya le dije a la mamá de Ivanna, dime cuánto dinero necesitas para la fiesta, pero no hagan estos panchos públicos, porque no sé con qué fin se hace”, comentó.

(Instagram: Captura de pantalla)

Por otra parte, expresó que su hija Ivanna es igual de importante que sus otros tres hijos: Ponchito, Isabella y Toñito, así como su esposa. Sin embargo, desde que tenía dos años, su mamá se la llevó al extranjero, y aunque tienen algunos acuerdos, la situación se salió de control.

“Nunca fui pareja de Lucía, nunca me casé con ella, nunca fuimos novios, tuvimos a Ivanna como un acuerdo. Tenemos acuerdos importantes entre ella y yo, pero no sé qué paso”, expresó.

Asimismo, agregó que no tiene la culpa de lo que está pasando, pues fue separado de su primogénita cuando su mamá salió huyendo del país.

“No tengo la culpa de que no esté aquí conmigo en esta ciudad, que no esté en México, que no la pueda ver ni convivir con ella. Yo no tengo la culpa, y se los digo con mucho dolor, que se la hayan llevado a los dos años a Estados Unidos sin papeles, porque iban huyendo”, sentenció.

Poncho de Nigris habló con su hija Ivana. Créditos: (Instagram/ponchodenigris)