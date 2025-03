Alcaldesa de Michoacán con presuntos nexos con el CJNG y El Mencho podría ir a juicio político; MC niega notificación

Anabel Ávila Castrejón asumió el cargo de alcaldesa en septiembre de 2024. (Ayuntamiento de Coalcolmán)

Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, enfrentará un juicio político para que explique su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho), luego de que en diciembre pasado se organizó un evento en una plaza pública donde se hizo alusión al grupo criminal y a su líder.

De acuerdo con el panista Alfonso Janitzio Chávez Andrade, presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Congreso de Michoacán, desde la semana pasada se notificó a una funcionaria (no reveló el nombre de la alcaldesa de Coalcomán) y se obtuvo un acuse de recibo sobre la investigación en su contra y su eventual juicio político, por lo que desde ese momento comenzaron a correr 5 días naturales para el inicio de las averiguaciones pertinentes.

Sin embargo, el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Michoacán, Antonio Carreño Sosa, afirmó que la alcaldesa no fue notificada dentro del plazo legal, por lo que cualquier investigación o procedimiento en su contra sería una irregularidad.

Carreño Sosa agregó que desde que la noticia trascendió a nivel nacional, el partido está trabajando con Anavel Ávila Castrejón para acompañarla en la vía legal:

“Preferimos prevenir, porque hemos visto el actuar del Congreso del Estado. Era un tema que no estaba en el orden del día, la sesión no estaba contemplada para el viernes sino para el martes y ante estos cambios arbitrarios preferimos tomar medidas porque al final de cuentas no tiene nada que esconder”.

Pobladores de Coalcoman agradecen al Mencho por entrega de regalos

Anavel Ávila y el CJNG

Ambos diputados fueron claros en señalar que hasta el momento no está confirmado que la funcionaria pública que enfrentará el juicio político será la alcaldesa de Coalcomán, pues el texto de la notificación está testado; sin embargo, en MC consideran que se trata de Anavel Ávila Castrejón en un intento de atacar a MC y frenar su popularidad en Michoacán.

“Si hay una orden de aprehensión, que se proceda, pero a tres meses (de la filtración del video) se genera un juicio político, que puede terminar en una destitución, en una sesión de botepronto y como último punto a altas horas de la madrugada y que pase el tiempo y no esté notificado, te habla de fallas jurídicas y de un Congreso mayoritario por el oficialismo que va a empezar a destituir presidentes municipales de la oposición”, resaltó Carreño Sosa.

Conviene recordar que el escándalo de Anavel Ávila Castrejón se produjo en el marco de los festejos por el 193 aniversario de Coalcomán (10 de diciembre), en donde se realizó un festival con canciones alusivas al Mencho y al final se celebró un concierto frente al Palacio Municipal en el que un animador alentó a los niños presentes a agradecer a los líderes del CJNG por los regalos que les habían enviado.