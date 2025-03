“¿Y es cristiana?”: Yuri desata críticas por llamar “hambrientos” a familiares de ex empleada que le piden indemnización

La cantante enfrenta una ola de críticas por llamar "hambrientos" a familiares de una presunta exempleada, quienes exigen una indemnización. (Foto: @oficialyuri, Instagram)

En unos cuantos días, la cantante Yuri pasó de recibir elogios por su destacada participación en el festival Vive Latino 2025, a ser blanco de críticas por llamar “hambrientos” a familiares de una presunta extrabajadora fallecida en 2012, quienes según diversas fuentes periodísticas, iniciaron un proceso legal contra ella por supuesta omisión de responsabilidades.

Abordada por la prensa en el aeropuerto de Monterrey, Yuri fue cuestionada por reporteros sobre la existencia de una demanda en su contra interpuesta por familiares de Irma Carrillo, quien se desempeñó como su asistente personal.

El encuentro fue difundido por la celebridad de televisión Elisa Beristain. Al escuchar la pregunta, la veracruzana desestimó la versiones: “Todo mundo puede decir misa, mientras no presenten algo (que pruebe) que estuvieron trabajando conmigo, que no les pagué, no pueden decir nada. Los trabajadores, en este momento, muchos son hambrientos”.

Sin conceder la existencia de una demanda en su contra, Yuri sostuvo que muchas personas intentan aprovecharse del éxito de los artistas: “Hay mucha gente hambrienta... Cuando yo no estaba subida en el barco, nadie me pelaba y nadie me demandaba. Como ya Dios me está llevando a un barco de éxito, ahí sí, (salen) todos los extrabajadores”.

Afirma que es congruente con sus creencia

Yuri concluye la entrevista afirmando que, contrario a lo que pueda decirse de ella, es consecuente con sus creencias: “Soy cristiana, y los cristianos tenemos que ser justos, porque si no, el de allá arriba nos corta la cabeza”.

El video dio pie a un debate donde los valores y la creencia religiosa de la cantante fue puesta en tela de juicio: “Espero y haya entendido mal en la manera que te expresaste porque te admiro, mi paisana hermosa”; “¿Y es cristiana?“; “Eso no es bueno para Dios, señora Cristiana”; “Menos mal que tiene a Dios en su corazón”, fueron algunos comentarios hechos por usuarios de Instagram.

Yuri, quien recientemente estrenó una nueva versión de su éxito “Maldita primavera” junto a la cantante Ángela Aguilar, comparó su caso con el de ella. Para la veracruzana, de la misma manera en la que usuarios de redes sociales y un sector de la prensa “le cuelga santos” a la cantante de regional mexicano, ella está siendo blanco de una campaña negativa.

Afirmó que a lo largo de su carrera ha sido una empleadora responsable, por lo que dudó que exista un proceso legal en su contra. Al margen de sus declaraciones, hasta el momento supuestos familiares de Irma Carrillo no han hecho declaraciones públicas sobre las versiones difundidas en varios medios.