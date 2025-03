Sheinbaum defiende a AMLO por señalamientos de ‘narcogobierno’ en caso Teuchitlán: “Ya déjenlo en paz”

Sheinbaum defendió al expresidente ante los señalamientos por parte de opositores. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a su antecesor, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, tras las acusaciones y criticas por las acciones del gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico tras el hallazgo de un crematorio clandestino en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

“No estoy minimizando para que no se mal entienda el tema de apoyar a las familias de personas desaparecidas, me estoy refiriendo a este caso en particular, que hablan de que quién sabe cuanta cosa hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios, ah pero ya todos, ayer vi que narco presidente AMLO, ¡Ya déjenlo en paz! Otra vez contra el presidente López Obrador, cuando además ahí quien tenía resguardado el predio era la Fiscalía estatal, pero más allá de eso, espérense a la información”, dijo en Palacio Nacional.

