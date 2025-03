Shakira desata a ‘La Loba’ en Monterrey; así fue su primer concierto en México: “Esta noche somos uno” | Video

Shakira desató la locura en Monterrey. (Cortesía - Ocesa: @sr_villarreal)

“Esto es increíble. Definitivamente no existe mejor encuentro que el de una loba con su manada mexicana”, fueron las palabras con las que Shakira comenzó a comunicarse con su público durante su primer concierto en México.

La noche del 12 de marzo de 2025 será recordada por miles de fanáticos que asistieron al Estadio BBVA para presenciar el espectacular regreso de Shakira a los escenarios mexicanos. Luego de meses de espera, filas virtuales agotadoras en Ticketmaster y un récord histórico de múltiples fechas en territorio mexicano, finalmente la colombiana dio inicio a su gira más ambiciosa por nuestro país.

Shakira logró reunir a más de 50 mil personas que vivieron varios momentos histórico. La colombiana inició con fuerza su gira con un show que estuvo lleno de mucha energía, emotividad y un despliegue artístico inigualable.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour llegó a México. (Cortesía - Ocesa: @sr_villarreal)

Desde que pisó el escenario, Shakira dejó claro por qué sigue siendo una de las artistas más importantes del mundo. Su show comenzó con “Hips Don’t Lie”, canción con la que encendió el entusiasmo de un público que no dejó de cantar y bailar durante todo el concierto.

A lo largo de la noche, la barranquillera interpretó temas clásicos como “La Tortura”, “Whenever, Wherever” y “Waka Waka”, así como canciones más recientes como la famosa “BZRP Music Sessions #53″, que provocó una ovación ensordecedora.

La cantante sorprendió con múltiples cambios de vestuario, entre ocho y diez, cada uno con la intención de reflejar una faceta distinta de su carrera y personalidad artística. Además, demostró su versatilidad al interpretar temas en inglés como “Don’t Bother” y “Poem to a Horse”, algo que sus fanáticos aplaudieron con entusiasmo. Sin embargo, al cantante interpretó sus éxitos más queridos en español, algo que fue aplaudido por sus fans en el concierto y en redes sociales.

Shakira llegó a México. (Cortesía - Ocesa: @sr_villarreal)

Uno de los momentos más emotivos del concierto fue cuando Shakira interpretó “Acróstico”. Durante esta canción, en las pantallas del estadio se proyectaron imágenes de sus hijos cantando, lo cual conmovió profundamente a los asistentes y generó una atmósfera de calidez y cercanía.

Sin embargo, la noche no solo fue de baladas y melancolía. Shakira también llevó al público a bailar con versiones en salsa de “Chantaje” y “Monotonía”, con arreglos musicales que mostraron su habilidad como artista y compositora al transformar sus éxitos en ritmos que hicieron que todo el Estadio BBVA se moviera al compás de su música.

Durante su interacción con el público, Shakira no dudó en expresar su cariño por México, país que considera su hogar. “Por fin, primera noche en este país, en México, este país que me abrió sus puertas y me acogió, en el que siempre me he sentido en casa, ustedes son mi segunda casa. ¡Gracias, México!”, dijo la cantante. “Monterrey, esta noche somos uno”.

Así lució el Estadio BBVA Monterrey. (Cortesía - Ocesa: @sr_villarreal)

Los fans de la vieja escuela sin duda destacaran el momento “Antología”. La canción, que marcó a toda una generación, fue coreada con tal intensidad que se convirtió en uno de los picos emocionales del concierto. “Fue como si todo el estadio se convirtiera en un solo corazón”, comentó un asistente visiblemente conmovido.

El impacto de la llegada de Shakira a Monterrey no solo se sintió en el estadio. Infobae México estuvo presente en la ciudad regiomontana y pudo atestiguar que el aeropuerto y los hoteles estaban llenos de fanáticos de otros estados como Yucatán, e incluso internacionales.

La cantante colombiana puso a bailar a 50 mil personas durante su primer concierto en México. (Cortesía - Ocesa: @sr_villarreal)

Según datos compartidos por Despegar, la demanda de vuelos y hospedajes en Monterrey aumentó un 66% durante las fechas del concierto. La fiebre por la cantante se sintió en redes sociales, donde incluso se viralizaron videos de pasajeros cantando sus éxitos durante sus vuelos hacia la ciudad.

Shakira continuará su gira por México con presentaciones programadas en Guadalajara y Ciudad de México. La expectativa es altísima, y si algo quedó claro durante su concierto de Monterrey es que la colombiana ha regresado con más fuerza que nunca.

Así fue su primer concierto en México Crédito: Cortesía Shakira.