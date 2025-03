“No sufran”: Mariana Rodríguez responde a polémica por su humidificador en plena crisis de aire en Monterrey

Fotos: X

Mariana Rodríguez recibió miles de críticas tras hacer promoción de un humidificador cuando Monterrey estaba en plena crisis de contaminación debido a los incendios de Nuevo León.

Días después de lo ocurrido, la influencer y esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, lanzó un video para decirle a sus seguidores que continuará participando en campañas porque vive de las redes sociales.

La influencer también invitó a sus seguidores a hacer caso omiso de sus publicaciones si les parecen productos demasiado caros.

“Si a alguien no le parecen los precios de lo que yo recomiendo, ustedes son libres de comprarlo o no comprarlo, si mañana me invitan a un evento de un carro no significa que lo debas de comprar, si me invitan a un departamento caro, debemos ajustar nuestras finanzas, no sufran y pues lo voy a seguir haciendo, a esto me he dedicado mucho tiempo, entonces seamos felices”, dijo.

La respuesta a la polémica surge después de varios días, tiempo que ella misma se tomó para sobrellevar la gran atención negativa que recibió.

Además, señaló que en sus redes sociales no hay cabida a insultos, pero agradeció los comentarios positivos que recibió después de haber sido duramente juzgada en internet.

La influencer y esposa de Samuel García continuará ofreciendo productos caros Crédito: (Instagram/@ marianardzcantu)

Sus historias desataron más comentarios en su contra, pues ahora fue señalada por no haber entendido lo que hizo enojar a la gente una semana atrás: “Qué oso ser pobre!… algo así dijo la primera dama de NL“, ”Cuando no entiendes que no entiendes", “Vive en una burbuja la Cleopatra mexicana”, “Qué bárbara, básicamente dijo que le vale”, entre otros.

Por qué criticaron inicialmente a Mariana Rodríguez

El pasado martes 4 de marzo, Monterrey y los municipios cercanos de García y Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, se vieron gravemente afectados por una serie de incendios forestales que llevaron a las autoridades a activar la alerta de “bandera roja”.

estos incendios, que alcanzaron un total de 170, de los cuales más de 155 ocurrieron en terrenos baldíos, generaron una densa contaminación atmosférica que obligó a emitir recomendaciones para evitar actividades al aire libre. En este contexto, la influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez, se convirtió en el centro de una polémica tras promocionar un purificador de aire de lujo en sus redes sociales.

(Captura de pantalla)

Rodríguez compartió en sus historias de Instagram un video en el que hablaba de las bondades de un purificador de aire llamado “Big+quiet”, destacando su capacidad para eliminar el 99,97% de las partículas y malos olores, así como su funcionamiento silencioso.

En el video, la influencer aseguró que el aparato era indispensable en su hogar y añadió un enlace para que sus seguidores pudieran adquirirlo; sin embargo, el precio del dispositivo, que asciende a 25 mil pesos mexicanos, equivalente a más del triple del salario mínimo mensual en el país, generó una ola de críticas en redes sociales.