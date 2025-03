Loret de Mola recuerda que nuevo titular de la SHCP fue sancionado por Sheinbaum en la CDMX por corrupción: “Se purificó”

Edgar Amador Zamora fue nombrado titular de la SHCP. (Foto: Cuartoscuro)

El pasado viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que Rogelio Ramírez de la O dejaba la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para asumir como asesor económico internacional, y en sustitución, quedará al frente Edgar Amador Zamora.

Sobre el tema habló el periodista Carlos Loret de Mola el mismo viernes por la noche, en su espacio noticioso en el medio Latinus.

El comunicador se preguntó si había un peor momento para cambiar a un secretario de Hacienda que el que se vive ahora, cuando Trump está en el poder, hay amenaza permanente de aranceles, renegociación del T-MEC, hay una recesión económica en puerta, deuda a niveles récord, las calificaciones crediticias están al borde del basurero, Pemex está en crisis y hay problemas con inversiones de China.

“Bueno, pues hoy cambió el secretario de Hacienda de México, se fue Rogelio Ramírez de la O, y entró Edgar Amador”.

Sheinbaum dio a conocer el pasado viernes que Rogelio Ramírez de la O dejaba el cargo de secretario de Hacienda. Crédito: Presidencia

Loret de Mola dijo que la salida de Ramírez de la O fue largamente anunciada, pues desde que le pidió la presidenta Sheinbaum que continuara con el cargo que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se sabía que era temporal.

“Ramírez de la O llegó al gabinete de López Obrador con credenciales internacionales muy robustas, un hombre conocido, respetado en los círculos financieros, pero no fue capaz de hacer nada con todo ese capital político financiero, no fue capaz de decirle no al presidente López Obrador, que es la tarea central de cualquier secretario de Hacienda, con cualquier presidente, ¿Y a dónde nos llevó eso? Seis billones de pesos de deuda del año pasado y pronóstico de recesión de este año”, expuso Loret de Mola.

El periodista dijo que el nuevo secretario de Hacienda no tiene esas cartas credenciales en el mundo financiero internacional que tenía Ramírez de la O, pues no lo conocen en Wall Street, pero tiene ahora la oportunidad de hacerse un nombre, pues dentro de la 4T ya tiene nombre, ya que es de los que pasaron de aliado a enemigo, y se purificó de nuevo para ser aliado.

Recordó que Amador Zamora fue subsecretario de Finanzas con Marcelo Ebrard cuando gobernó la Ciudad de México, y posteriormente, ascendió a secretario de Finanzas con Miguel Ángel Mancera, sin embargo, este último rompió con el movimiento de López Obrador, y el gobierno de Sheinbaum en la CDMX lo sancionó por corrupción, lo inhabilitó tres meses para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Loret de Mola recordó que Edgar Amador fue inhabilitado por tres meses acusado de corrupción. EFE/Mario Guzmán

“Sí, el secretario de Hacienda de la presidenta Sheinbaum fue sancionado por corrupción por el gobierno de la propia Sheinbaum en la Ciudad de México”, expuso.

De acuerdo con el periodista, dos mujeres muy influyentes en el actual gobierno fueron clave para que se le “perdonaran sus pecados” a Amador Zamora. Se trata de la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, pues cuando Amador fue secretario de Finanzas de Mancera, ella era su subsecretaria, y cuando ella se volvió gobernadora del Banco de México, Amador Zamora fue su asesor.

La segunda mujer que tuvo que ver con el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda es la secretaria de Energía, Luz Elena González, una de las personas de mayor confianza de Sheinbaum, de acuerdo con Loret de Mola.

“Lo que sí está claro, es que el nuevo secretario de Hacienda, no es una pieza de López Obrador en el Gabinete de Sheinbaum, de hecho se sabe que López Obrador lo trató de congelar varias veces”, concluyó el comunicador.