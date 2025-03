Estudiantes de secundaria se intoxican por ingerir refresco con clonazepam en Veracruz; uno está grave

Los estudiantes resultaron intoxicados por tomar refresco con clonazepam. [Foto: Archivo]

Estudiantes de la Escuela Secundaria General número 6, ubicada en Veracruz, fueron hospitalizados tras presentar una intoxicación por el consumo de pastillas de clonazepam. En total, fueron cuatro los menores afectados, de los cuales uno se reporta en estado grave.

De acuerdo con los primeros reportes, los adolescentes ingirieron el medicamento mezclado con un refresco que fue compartido por un alumno de primer año. Tras consumir la bebida, uno de los estudiantes tuvo una reacción violenta, llegando incluso a agredir a una de sus compañeras.

Ante la situación, la dirección de la escuela solicitó de inmediato la presencia de la Cruz Roja para atender a los menores afectados. Aquellos que presentaron síntomas de intoxicación fueron trasladados al hospital IMSS-Bienestar. Entre ellos, el estudiante que manifestó conductas agresivas fue el más afectado según informaron los servicios médicos.

Este caso ha generado indignación entre los padres de familia, quienes han manifestado su preocupación por la falta de vigilancia en el plantel. Denuncian que la escasez de docentes ha derivado en un relajamiento de la supervisión, lo que ha facilitado este tipo de incidentes.

Un estudiante de primer año habría compartido la bebida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los profesores se sienten agraviados porque dicen que no son nanas y no es lo que intentamos que sean, pero si se relaja la autoridad, si no ven la presencia de los profesores, es más fácil que existan este tipo de relajamientos. Por más que cada padre hable con sus hijos, no va a faltar uno que tenga una influencia negativa en los otros”, expresó Dora Martínez, madre de una estudiante.

Los padres de familia han exigido a la Secretaría de Educación de Veracruz que refuerce la vigilancia dentro del plantel y que se investigue cómo es que los menores tuvieron acceso a un medicamento controlado como el clonazepam.

El caso ha puesto en evidencia la necesidad de medidas de seguridad más estrictas dentro de las escuelas, así como una mayor concientización sobre el uso indebido de medicamentos controlados entre los adolescentes.