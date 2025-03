¿Qué significa que una persona vaya a misa cada semana según la Psicología?

Para los católicos, asistir a misa los domingos y días de obligación es un precepto importante. Es considerado un deber espiritual que fortalece la fe y la comunidad. (AP foto/Mahesh Kumar A.)

La misa es una de las ceremonias más importantes en la tradición religiosa de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Durante estas reuniones, los fieles conmemoran los momentos más significativos de la vida de Jesucristo, su pasión, muerte, resurrección y vida.

A través de los rituales, oraciones e himnos, los participantes no solo buscan venerar a Dios, sino también encontrar un espacio de paz y reflexión personal. Este acto de devoción colectiva, más allá de su dimensión espiritual, tiene un impacto considerable en el bienestar emocional de los asistentes.

De acuerdo con el sitio web de la United States Conference of Catholic Bishops, lo que comenzó como una celebración sencilla con oraciones espontáneas en los primeros siglos del cristianismo, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Desde las oraciones recitadas de memoria en la era apostólica hasta la creación de textos y libros de oraciones más complejos, como el Misal Romano, la misa ha incorporado una rica tradición litúrgica. Esta evolución refleja el deseo de crear una estructura que favorezca tanto la espiritualidad individual como la comunidad, permitiendo a los fieles vivir su fe de manera profunda y significativa.

A nivel psicológico, la misa va más allá de ser un mero acto religioso. Asistir regularmente a estos servicios puede tener efectos positivos en la estabilidad emocional y la salud mental de las personas. Al proporcionar un entorno para la reflexión personal y la oración colectiva, los participantes tienen la oportunidad de examinar su vida y fortalecer su conexión con Dios y con los demás. Estudios han demostrado que prácticas espirituales como la misa semanal pueden promover el bienestar emocional, reducir el estrés y fomentar un sentido de comunidad y pertenencia.

Durante la misa, se leen pasajes de la Biblia y se ofrece una homilía (sermón) que ayuda a los fieles a comprender mejor las enseñanzas cristianas y su aplicación en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poder de la misa

De acuerdo con un informe de 2008, el estudio de la Women’s Health Initiative descubrió que asistir a servicios religiosos con regularidad puede tener un impacto positivo en la visión de la vida y en la salud mental de las personas.

El estudio, basado en una encuesta de 92.539 mujeres postmenopáusicas mayores de 50 años, abarcó un grupo étnico, religioso y socioeconómicamente diverso. Según el informe, publicado por el Journal of Religion and Health, aquellos que asistían con frecuencia a los servicios religiosos tenían un 56% más de probabilidades de tener una visión optimista de la vida y eran un 27% menos propensos a estar deprimidos en comparación con aquellos que no asistían.

Además, las mujeres que asistían semanalmente eran menos propensas a manifestar hostilidad cínica, una característica comúnmente asociada con el estrés emocional. “Observamos una serie de factores psicológicos; el optimismo, la depresión, la hostilidad cínica, y una serie de subcategorías y subescalas que involucran el apoyo social y la tensión social”, señaló Eliezer Schnall, profesor asociado de Psicología en la Universidad Yeshiva en Manhattan, quien encabezó la iniciativa.

Este enfoque permitió examinar cómo la asistencia regular a servicios religiosos puede influir en el bienestar psicológico y emocional, proporcionando un espacio para la reflexión personal y el apoyo social, lo cual resulta crucial para la salud mental.

El vínculo entre la actividad religiosa y la salud parece ser más evidente en las mujeres, especialmente entre las mayores. “El vínculo entre la actividad religiosa y la salud es más evidente entre las mujeres, específicamente entre las mujeres mayores”, explicó Schnall. Esta investigación se centró en un grupo particularmente relevante, ya que, como indicó Schnall, “están viviendo más tiempo”.

La misa incluye diversos rituales, como el signo de la cruz, el canto de himnos, y momentos específicos de oración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Misa y salud, un vínculo inesperado

Según el estudio “Asociación de asistencia a servicios religiosos con la mortalidad entre mujeres”, publicado por la revista online Jama Internal Medicine y realizado por la Harvard Chan School of Public Health reveló que asistir a encuentros religiosos más de una vez por semana puede reducir en un 33% el riesgo de muerte por enfermedad. Esta investigación analizó el impacto de la espiritualidad en la longevidad y encontró que la práctica religiosa regular podría tener efectos positivos en la salud física y mental de los creyentes.

Los resultados mostraron que quienes asisten a la iglesia una vez por semana tienen un 27% menos de riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares y un 21% menos de morir a causa de un cáncer. Estos hallazgos sugieren que la fe no solo aporta beneficios espirituales, sino que también puede ser un factor de protección ante diversas afecciones de salud.

Según el profesor de epidemiología Tyler J. VanderWeele, coautor del estudio, “los beneficios de asistir a los servicios religiosos parecen estar relacionados con un mayor apoyo social, menos consumo de tabaco y un menor riesgo de sufrir depresión, ya que estas personas tienen una perspectiva más optimista y esperanza de la vida”. Esto refuerza la idea de que la vida religiosa puede estar vinculada con hábitos más saludables y una mayor resiliencia emocional.

Sin embargo, los investigadores advierten que el estudio tiene limitaciones, ya que solo se enfocó en mujeres blancas de nivel socioeconómico similar y pertenecientes al sector de enfermería, un grupo con particular sensibilidad hacia el cuidado de la salud. Aun así, los descubrimientos aportan evidencia sobre cómo la espiritualidad y la comunidad religiosa pueden influir positivamente en la salud y el bienestar.