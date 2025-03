La Mañanera de hoy 7 de marzo | Se tienen comprometidos 217 mil millones de dólares para el portafolio de inversión de nuestro país: Ebrard

Acuerdo de confianza

Ayer se logró un buen acuerdo con respeto a nuestra soberanía, no solamente porque se pospuso un mes, sino que se pospuso para el día en que México va a ser evaluado igual que el resto de las naciones del mundo con relación al comercio de EEUU; si el tema es la reciprocidad, pues quedamos igual, porque si México no pone impuestos a lo que se manda a EEUU pues ellos no tienen porque imponer a lo que se envía, aseveró la presidenta.

Negó que su homólogo le haya pedido algo más. Me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, no hubo una negociación en lo oscurito con EEUU, tenemos una responsabilidad con el pueblo de México, enfatizó.