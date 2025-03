Samuel García se compara con EEUU y aclara por qué no ha mejorado el transporte público: “En EEUU son más como nosotros”

Esta semana, el gobernador anunció un plan para mejorar el sistema de transporte y la calidad del aire en la entidad. (Cuartoscuro)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, delegó la responsabilidad a los ciudadanos y pidió su colaboración para encontrar una solución al creciente problema de movilidad que enfrenta la entidad, pues recientemente la plataforma ‘Cómo Vamos, Nuevo León’ informó que los tiempos de desplazamiento en autobús se extendieron a 2 horas con 56 minutos, y a 1 hora con 13 minutos en automóvil particular.

El mandatario respondió en redes sociales a un informe que reveló el aumento de los tiempos de traslado en la región, destacando que la población se duplicó debido a la migración interna, atraída por las oportunidades laborales y educativas. También, explicó, que este fenómeno, sumado a la compra masiva de vehículos, es un factor clave en los problemas de movilidad.

Además, compartió que ha preparado un plan con su gabinete para mejorar el sistema de transporte y la calidad del aire, y pidió a los ciudadanos corresponsabilidad en la solución, ya que si continúa la llegada de personas y el incremento de autos particulares, la situación no mejorará.

“Si sigue llegando más gente (a Nuevo León) y si cada quien compra su carro para moverse solo, pues el tráfico no se va a arreglar solo. No se va a arreglar con la línea 4, 5, 6 ni la interserrana ni con todos los proyectos. Si cada vez hay más gente que compra un carro el tráfico no se va a arreglar”, explicó a través de su cuenta de facebook el pasado 02 de marzo.

¿Por qué su respuesta fue viral?

La respuesta de Samuel García se propagó rápidamente debido a un clip de video que se desprendió de uno de mayor duración. En este fragmento se escucha decir al gobernador:

“En Estados Unidos, que son más como nosotros, los norteños, casi no usan el transporte público. Vayan, por ejemplo, a Dallas o a Houston; no van a ver rutas de camiones, no van a ver el gran metro. Allá el incentivo es carriles, carreteras, bulevares”.

Esta declaración causó diversas reacciones en redes sociales, desde burlas y sorpresa, hasta indignación. No obstante, en este contexto, el gobernador explicaba que en Jalisco, Ciudad de México y Estado de México, el 70% de la población usa transporte público, es decir, metro, camiones y sólo un 30 por ciento usa carro. La comparación partía de la forma de movilidad de esos lugares debido a su extensión territorial y la cantidad de su población.