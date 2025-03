Es hora de que EEUU le haga la guerra a los cárteles, afirma Donald Trump desde el Capitolio

En su discurso a la Nación, Trumpreiteró que México y Canadá deben frenar el tráfico de fentanilo hacia EEEUU. FOTO: Win McNamee/Pool via REUTERS

El presidente Donald Trump acudió este 4 de marzo al Capitolio para pronunciar ante el Congreso el tradicional discurso a la Nación, en el cual aborda temas de economía, política exterior e inmigración.

Ante los legisladores, el mandatario recordó que recientemente designó a los cárteles como organizaciones terroristas, las cuales le han hecho mucho daño a su país. Por ello afirmó “es hora de que EEUU le haga la guerra a los cárteles”.

“Hace dos semanas designé al Tren de Aragua, según dicen la peor pandilla del mundo, a la MS13 y a los sanguinarios cárteles de México como organizaciones terroristas internacionales”, dijo el mandatario, desatando una ovación entre la audiencia, en su mayoría republicana.

Trump destacó la entrega que realizó la semana pasada el gobierno mexicano de 29 narcotraficantes para “agradarnos”, sin embargo, demandó que tanto México como Canadá hagan un mayor esfuerzo para frenar el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos.

Donald Trump ante el Congreso: "Nuestro país no será más woke"

Trump aseguró que durante años otros países han usado los aranceles contra Estados Unidos y ahora es el momento “de usarlos contra otros países”. Adelantó que el 7 de abril se aplicarán aranceles a todos los productos agrícolas con el objetivo de impulsar a los “granjeros” norteamericanos.

El presidente destacó los aranceles a las importaciones mexicanas, canadienses y chinas, pero también mencionó a Brasil, India y la Unión Europea.

También recordó que hace un par de semanas impuso el 25% de tarifas arancelarias sobre el aluminio, cobre, madera y acero extranjeros, lo cual ayudará a mantener la seguridad nacional.

“Si no tenemos, por ejemplo, acero y muchas otras cosas, no tenemos un Ejército y, francamente, simplemente no tendremos un país por mucho tiempo”, pronunció en el Capitolio.

Además, expuso que este tipo de medidas comerciales ayudan a mantener los puestos de trabajo dentro de EEUU y puso el ejemplo de Jeff Denard, “un orgulloso trabajador siderúrgico estadounidense de Decatur, Alabama.

Dijo que Denard “ha estado trabajando en la misma planta de acero durante 27 años, en un trabajo que le ha permitido servir como capitán de su departamento de bomberos voluntarios local, criar a siete hijos con su hermosa esposa: Nicole. Y a lo largo de los años proporcionar un hogar amoroso para más de 40 niños adoptivos”, presumió Trump.

“Historias como la de Jeff nos recuerdan que los aranceles no se tratan solo de proteger empleos estadounidenses. Se trata de proteger el alma de nuestro país. Los aranceles se tratan de hacer a Estados Unidos rico de nuevo y hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, dijo el mandatario para justificar las políticas comerciales implementadas en las últimas semanas.

El presidente Trump tambien destacó como uno de sus logros el cambio de nombre que ordenó sobre el Golfo de México: “Renombré el Golfo de México y ahora lo llamamos Golfo de América”.