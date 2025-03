Yadhira Carrillo habla de su regreso a las telenovelas tras 17 años fuera de Televisa

Yadhira Carrillo anuncia que podría regresar a las telenovelas tras 17 años de ausencia (Fotografía: Captura de pantalla ventaneando)

La actriz Yadhira Carrillo ha vuelto a captar la atención del público tras ser vista en los pasillos de Televisa San Ángel, lo que ha generado especulaciones sobre su regreso a la televisión.

En una entrevista reciente, Carrillo habló sobre su vida durante los últimos años, su relación con el público y la posibilidad de retomar su carrera en los melodramas.

Según informó el programa Hoy, la actriz podría participar en una nueva producción de José Alberto Castro, aunque ella misma no confirmó detalles específicos sobre este proyecto.

Carrillo hizo una aparición especial en el final de la telenovela Las hijas de la señora García, lo que marcó su reaparición en la pantalla chica después de casi dos décadas.

Durante su visita a Televisa, la actriz expresó su gratitud hacia el público que ha seguido recordándola a pesar de su prolongada ausencia.

“Y le agradezco al público eso, que no me olvide, porque yo estoy siempre lista para lo que necesiten y si lo que necesitan es una novela, pues hay que buscarla. Y sólo porque la gente lo pide, entonces hay que ver para hacerlo, ¿verdad?”, declaró Carrillo, dejando abierta la posibilidad de regresar a las telenovelas si los espectadores lo desean.

Yadhira Carrillo regresó a las telenovelas con una breve participación especial en el final de 'Las hijas de la señora García' (Recorte)

Un vínculo especial con Televisa y su “papá artístico”

En su visita a los estudios de Televisa, Yadhira Carrillo destacó la importancia de mantener lazos con las personas que han sido clave en su carrera.

En declaraciones al programa Hoy, la actriz mencionó su relación cercana con Eugenio Cobo, director del CEA, a quien considera su “papá artístico”.

“Hace mucho tiempo que no paso a saludarlo. Siento que me quiere como a una hija, porque me lo ha dicho, me dice ‘Hijita’ y debes ser agradecido”, comentó Carrillo, subrayando la relevancia de la gratitud en su vida personal y profesional.

Aunque el programa matutino de Televisa mencionó que Carrillo podría formar parte de un próximo proyecto de José Alberto Castro, la actriz prefirió no confirmar esta información.

El melodrama concluyó este domingo por Las Estrellas Crédito:X: canal_estrellas

“Vamos a pedirle a las musas que lleguen y, si se hace, yo les aviso”, señaló, dejando en suspenso los detalles sobre su posible regreso a los melodramas.

Una vida plena lejos de los reflectores

A pesar de su prolongada ausencia de los foros de televisión, Yadhira Carrillo aseguró que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida.

La actriz explicó que, tras su etapa como estudiante y actriz de telenovelas, decidió enfocarse en su vida personal, lo que incluyó su matrimonio y otras experiencias alejadas del mundo del espectáculo.

“He vivido un círculo de mi vida muy diferente al de antes. No me ha faltado nada, he sido una mujer muy bendecida por el amor de la gente, de mi familia, de mi pareja”, afirmó Carrillo, destacando que ha encontrado plenitud en esta nueva etapa de su vida.

En 2024, Yadhira celebró la libertad provisional de su esposo, el abogado Juan Collado, tras más de cuatro años en prisión. (Foto: ig yadhiracarrillo)

La actriz, de 51 años, también reflexionó sobre el apoyo constante que ha recibido del público, algo que considera un regalo invaluable. Según sus declaraciones, este respaldo ha sido un factor determinante para considerar su regreso a la televisión, aunque no ofreció detalles concretos sobre el personaje o la producción en la que podría participar.