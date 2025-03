Líderes de Los Zetas: ¿Cuándo será la audiencia de los hermanos Treviño Morales en EEUU?

Los hermanos Treviño Morales son identificados como los líderes de Los Zetas Fotos: Reuters / X @LetiCalderonR

Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″, y Omar Treviño Morales, alias “Z-42″, líderes de Los Zetas, fueron entregados el pasado 27 de febrero a Estados Unidos y permanecen bajo custodia en Washington, D.C.. En los próximos días, enfrentarán un proceso judicial que podría llevarlos a ser condenados a prisión de por vida o incluso a la pena de muerte.

El caso de los hermanos Treviño Morales ha generado gran expectación por la gravedad de los cargos en su contra y por el equipo de defensa que han conformado, el cual incluye a un abogado con experiencia en juicios contra líderes del narcotráfico.

Y es que para enfrentar el proceso, los exintegrantes del sanguinario grupo criminal han contratado al abogado Clark Birdsall, quien forma parte del equipo de defensa de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Birdsall trabaja en una firma con sede en Dallas, Texas, dirigida por el litigante Frank Pérez, quien ha representado a Zambada García en su juicio en Nueva York, que actualmente sigue en curso.

¿Cuándo será su audiencia?

'Z40' (izq.) y 'Z42' (der.) fueron enviados a EEUU a más de una década de sus detenciones. (SSPC)

De acuerdo con información de Milenio, la primera audiencia formal de los hermanos Treviño Morales se llevará a cabo el próximo jueves 6 de marzo en una Corte Federal en Washington, D.C..

Durante la sesión, se les informarán oficialmente los cargos en su contra y tendrán la oportunidad de declararse culpables o no.

Según el medio antes citado, aunque ya llevan varios días en EEUU, la audiencia de presentación no pudo realizarse de inmediato por razones no especificadas en los registros judiciales. No obstante, en una audiencia preliminar, la jueza Moxila A. Upadhyaya determinó que no tienen derecho a fianza, medida que se ratificará o removerá hasta la próxima audiencia.

El fiscal en jefe de la División de Narcóticos y Drogas Peligrosas, Marlos Cobar, ha detallado que las pruebas contra los hermanos Treviño Morales incluyen testimonios de testigos protegidos; grabaciones de audio y video en las que discuten operaciones; así como intervenciones de comunicaciones en donde se les vincula con homicidios y otros delitos.

La Fiscalía también evalúa la posibilidad de imputarles cargos por terrorismo, esto luego de que el gobierno de Donald Trump designara a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas el Cártel del Noreste, del cual se desprende el brazo armado de Los Zetas.

Otros narcotraficantes ya comparecieron

El gobierno de México compartió las fotografías de los líderes criminales de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel de Sinaloa, Los Matazetas, Familia Michoacana, entre otros. Crédito: Gobierno de México

El caso de los Treviño Morales no es el único en marcha. En los últimos días, otros líderes del narcotráfico recientemente entregados a Estados Unidos han tenido sus primeras audiencias.

El pasado viernes, Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de Narcos”, se declaró “no culpable” en un tribunal de Brooklyn. Acusado de crimen organizado, tráfico de drogas y del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, Caro Quintero enfrentó la audiencia en una sala abarrotada de agentes de la agencia antidrogas estadounidense.

“Después de 40 años, el hombre que asesinó al agente especial de la DEA Enrique Camarena está aquí para hacer frente a la justicia estadounidense”, declaró la fiscal Saritha Komatireddy.

Por su parte, Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez, también se declaró “no culpable”. Se le acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero, y, al igual que Caro Quintero, podría enfrentar cadena perpetua.