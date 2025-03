Muere Lalo Toral, emblemático rockero mexicano y tecladista de El Tri

Lalo Toral, tecladista de El Tri, deja un legado imborrable en el rock mexicano tras su fallecimiento (Crédito: IG/eltri_oficial)

El fallecimiento de Eduardo “Lalo” Toral, reconocido tecladista de la emblemática banda mexicana El Tri, ha dejado un profundo vacío en la escena musical del país.

Según informó la agrupación liderada por Alex Lora a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram el domingo 2 de marzo, Toral falleció dejando un legado imborrable en el rock nacional.

“Con infinita tristeza comunicamos la irreparable pérdida de nuestro compañero y hermano Lalo Toral, guerrero incansable en todas las batallas en el rocanrol”, expresó la banda, extendiendo sus condolencias a la esposa del músico, Maggie May.

La noticia ha conmocionado tanto a los seguidores de El Tri como a la comunidad del rock en español, quienes han recordado la destacada trayectoria de Toral y su contribución al desarrollo del género en México.

Su talento y dedicación lo convirtieron en una figura clave dentro de la banda, aportando un estilo único que marcó generaciones.

El Tri comunica la pérdida de Lalo Toral y extiende condolencias a su esposa Maggie May (Crédito: FB/ Tiempo de Rock)

Una vida dedicada a la música desde la infancia

De acuerdo con la página oficial de El Tri, Lalo Toral mostró interés por la música desde una edad temprana.

A los 7 años ya sabía leer partituras y aprendió a interpretar piezas clásicas como el Vals de la bohemia de Puccini.

A los 13 años, durante el auge del rock and roll en los años 50, Toral encontró inspiración en Elvis Presley, a quien consideraba un ídolo.

Fue entonces cuando decidió aprender a tocar canciones del “Rey del Rock & Roll” en una guitarra eléctrica, lo que marcó el inicio de su camino en la música.

Desde su infancia, Lalo mostró interés por la música y aprendió a leer partituras a los 7 años (Crédito: FB/ Lalo Toral)

En 1974, Toral ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió composición, piano, solfeo, armonía y análisis musical.

También recibió formación en dirección de orquesta y orquestación con el maestro Bebu Silveti, consolidando así una sólida base académica que complementaría su talento innato.

Los inicios de su carrera y su paso por diversas agrupaciones

Antes de integrarse a El Tri, Lalo Toral formó parte de varias bandas que dejaron huella en la escena musical mexicana. Fue miembro fundador de Los Sparks, su primer grupo, y posteriormente colaboró con otras agrupaciones como Los Locos del Ritmo, Los Yaki, Los Rippers, Los Beatniks, Papa’s on Blues Band, Los Sinners y Naftalina.

Estas experiencias le permitieron explorar diferentes estilos y consolidarse como un músico versátil.

Además de su trabajo en bandas, Toral participó en el cine, actuando y tocando en películas como Sor Yeyé, protagonizada por Hilda Aguirre, y Un quijote sin mancha, junto a Mario Moreno “Cantinflas”.

Estas incursiones en el séptimo arte reflejan la amplitud de su talento y su capacidad para adaptarse a distintos formatos artísticos.

Toral estudió composición, piano y dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música en 1974 (Crédito: FB/ Lalo Toral)

El legado de Lalo Toral en El Tri

El ingreso de Lalo Toral a El Tri marcó un punto de inflexión en su carrera. Según informó la página oficial de la banda, en 1969 participó como productor en el primer disco de Three Souls in My Mind, nombre original de la agrupación antes de convertirse en El Tri.

Su contribución fue fundamental para incorporar el piano en las primeras grabaciones del grupo, lo que añadió una nueva dimensión al sonido característico de la banda.

Aunque inicialmente colaboraba como músico invitado en sesiones de grabación y conciertos especiales, Toral se convirtió en un miembro oficial de El Tri, consolidándose como una pieza clave en la evolución de su música.

Su habilidad con los teclados quedó plasmada en temas icónicos como ADO, Oye, cantinero, Chavo de onda y Madre tierra, que se convirtieron en himnos del rock en español.

Su talento quedó plasmado en temas icónicos de El Tri como “ADO” y “Oye, cantinero” (Liliana Estrada/OCESA)

Un maestro generoso y apasionado por la música clásica

Además de su carrera como intérprete, Lalo Toral dedicó parte de su vida a la enseñanza. Según detalló la página oficial de El Tri, impartía clases de composición, solfeo, armonía y piano, y lo hacía sin cobrar a los alumnos talentosos.

Su motivación no era económica, sino el deseo de compartir su conocimiento con quienes compartían su amor por la música.