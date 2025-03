Imelda Tuñón recuperó a su hijo de manera provisional asegura esposo de Maribel Guardia

Maribel Guardia denunció presunto consumo de drogas de su nuera, lo que desde su perspectiva podría poner en riesgo la integridad de su nieto. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Autoridades de la Ciudad de México se presentaron en la casa de Maribel Guardia durante la madrugada de este 1 de marzo para recoger a José Julián, quien permanecía bajo el cuidado de la famosa artista desde el pasado 21 de enero debido a una denuncia por presunta violencia familiar que ella misma interpuso contra la madre del menor, Imelda Tuñón, y entregado a ella.

De acuerdo con la información que compartió Addis Tuñón (periodista de espectáculos y tía de Imelda Tuñón) en una transmisión en vivo en YouTube, un juez determinó que no existe ningún indicio para que el menor permanezca lejos de su madre, por lo que le fue entregada la guardia y custodia.

“Leí unos documentos y lo que entiendo es que lo que Imelda presentó ayer (pruebas) fue suficiente para demeritar, descartar, limpiar, que separaban a madre e hijo, y que la autoridad, ya siendo otro fiscal o un juez, decidiera que la mamá debía tener la guardia y custodia de su hijo”, declaró.

Autoridades se presentaron en la casa de Maribel Guardia para quitarle al menor. Crédito: Youtube, Addis Tuñon

La periodista confirmó que madre e hijo se encuentran bien, pero Maribel Guardia habría solicitado una orden de restricción en contra de Imelda Tuñón.

“Veíamos a Maribel Guardia hace unos días que ella no podía hablar con Imelda, no es que ella no quisiera, entiendo que después de una orden de restricción que pone ella (Maribel) contra Imelda, cómo se va a acercar Imelda”, dijo.

Marco Chacón rompe el silencio

Horas después de que trascendió el reencuentro de Imelda Tuñón y José Julián, el esposo de Maribel Guardia concedió una entrevista para El Universal, donde dio a conocer que la decisión del juez frente al caso es temporal, pues el caso continúa bajo investigación.

José Julián es hijo de Julián Figueroa y Julián Figueroa. (IG: @julian_f.f)

“Se llevó a cabo una diligencia en un juzgado familiar y se determinó, de manera provisional por la jueza que atendió el asunto, que el niño esté con su madre. Se resolverá en una audiencia próxima el fondo de esta misma diligencia de anoche”, declaró para El Universal.

El abogado no compartió más información sobre el caso, por lo que se desconoce cuándo se llevará a cabo la siguiente audiencia.

Hasta el momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que el mismo juez habría puesto una orden de restricción en contra de la famosa actriz para que no pueda acercarse al menor.

La periodista compartió detalles de la decisión de las autoridades en pro de su sobrina. Crédito: YT: Addis Tuñón

“Lo más importante del caso es que un juez ordenó una orden de restricción para la estrella costarricense, quien tiene prohibido acercarse a su nieto”, tuiteó el periodista de espectáculos.