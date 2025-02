¿A petición del Partido Verde? Morena aplaza reforma contra el nepotismo hasta 2030

La reforma contra el nepotismo se aprobó este martes, con 127 votos a favor. (Cuartoscuro)

Este martes, la Cámara de Senadores avaló con 127 votos a favor la reforma -enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum- contra el nepotismo hasta 2030, atendiendo la solicitud de su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Esta decisión, refieren analistas y opositores, permite que la senadora Ruth González Silva, del PVEM, pueda postularse en 2027 para la gubernatura de San Luis Potosí, cargo que podría ocupar en sucesión de su esposo, el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El aplazamiento de la reforma, que originalmente prohibiría que los familiares o cónyuges de funcionarios públicos sucedan en el cargo a un familiar, fue impulsada por la necesidad de mantener la unidad en la coalición encabezada por Morena, que incluye también al Partido del Trabajo (PT). Esta alianza es clave para que Morena pueda seguir avanzando en sus reformas constitucionales, ya que los tres partidos juntos suman una mayoría calificada en el Senado.

La reforma fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 5 de febrero, pero desde un inicio, el Partido Verde manifestó su interés en que la prohibición del nepotismo no entrara en vigor hasta 2030. El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, insistió en que la reforma debía aplicarse de manera general en esa fecha, y no de manera particular para ningún caso.

Durante los debates, la senadora Ruth González Silva defendió su derecho a contender por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, argumentando que su victoria en 2021, cuando obtuvo más de 500 mil votos para llegar al Senado, le dio el respaldo del pueblo. González Silva enfatizó que, independientemente del candidato, el PVEM ganaría la gubernatura en 2027. Sin embargo, este martes la senadora rechazó tener aspiraciones rumbo a la gubernatura de la entidad.

Críticas de la oposición

La solución para resolver la diferencia fue modificar el artículo transitorio de la reforma, de modo que la prohibición del nepotismo entrará en vigor en 2030, y no en 2027, como fue sugerido por la presidenta. Esta modificación fue presentada por el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien leyó las propuestas acordadas con el PVEM. A pesar de las críticas de algunos opositores, como el líder del PAN, Marko Cortés, quienes insistieron en que la reforma debería aplicarse de inmediato, Morena optó por priorizar la estabilidad de la coalición.

El senador Marko Cortés (PAN) durante su participación en la Sesión Ordinaria en el Senado de la República, este martes. (Cuartoscuro)

El legislador morenista Gerardo Fernández Noroña justificó la decisión argumentando que la unidad del movimiento es crucial para ‘mantener la armonía’ en el Senado y avanzar con otras reformas constitucionales. También señaló que la modificación permitiría mantener la alianza con el PVEM para las elecciones de 2027.

El Partido Verde estaba dividido en su postura sobre la reforma, con algunos miembros a favor de aplicarla en 2027 y otros de postergarla hasta 2030. Finalmente, la coalición decidió ceder a las demandas del PVEM para evitar perder el apoyo de este aliado clave.

La reforma, que fue aprobada en su conjunto con 127 votos a favor, también incluye la prohibición de la reelección consecutiva a partir de 2030. De ser ratificada en la Cámara de Diputados, la reforma impediría que personas vinculadas por matrimonio, concubinato o parentesco cercano con un titular de un cargo público puedan contender por ese mismo cargo.

Esta reforma, que busca limitar el nepotismo en las elecciones, tendrá un impacto significativo en el panorama político de los próximos años. La decisión de postergar su implementación hasta 2030 subraya las dinámicas de poder y la importancia de mantener alianzas estratégicas en el Congreso para asegurar la estabilidad política.