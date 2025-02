Galilea Montijo explota tras comparaciones con Angélica Rivera y Diego Klein por su joven novio: “De mí no hablen”

Galilea Montijo explota tras comparaciones con Angélica Rivera y Diego Klein por su novio joven: “De mí no hablen” (Foto: RS)

La actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, ha rechazado de manera contundente los rumores que la vinculan sentimentalmente con el actor Diego Klein, tras la publicación de un artículo en la revista Caras que insinuaba la existencia de una relación entre ambos.

La revista sostiene que su reportaje está basado en información obtenida de diversas fuentes, aunque no presentó pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones. Aunque la presentación de pruebas en el programa Hoy generó un momento incómodo con Galilea Montijo.

De acuerdo con lo publicado por Caras, la supuesta relación habría surgido a raíz de la interacción entre Rivera y Klein en la telenovela Con esa misma mirada, donde ambos compartieron pantalla. Sin embargo, la actriz negó categóricamente estas especulaciones, calificándolas como infundadas. En respuesta a las críticas, el coordinador editorial de la revista, Caleb Torres, defendió la veracidad del artículo durante una entrevista en el programa Hoy, donde aseguró que la publicación no tiene fines publicitarios ni busca promover la producción televisiva.

La presentadora de ‘Hoy’ y el modelo español Isaac Moreno incluso buscan tener una hija (Fotos: Instagram/@galileamonijo)

Ante ello, la presentadora de Hoy que sostiene un romance con el modelo español Isaac Moreno, bromeó sobre ser comparada bajo dicha presunta relación, donde la diferencia de edad también es evidente: “De mi no van a estar hablando”, compartió Galilea Montijo el pasado lunes 24 de febrero.

La postura de Caras: “No somos sensacionalistas”

Durante su intervención en el programa Hoy, Caleb Torres explicó que la revista realizó una investigación para sustentar la historia publicada. La información provino de “distintos puntos” y fue corroborada por personas cercanas al entorno de la producción de la telenovela.

“No llega información de distintos puntos, vemos que hay una historia importante que contar, realizamos la investigación y este es el resultado: una gran portada y un lindo artículo”, afirmó Torres.

El coordinador editorial también negó que la publicación tuviera como objetivo generar publicidad para Con esa misma mirada. “Se habla mucho de eso, pero no. No hay nada de eso, en Caras jamás hemos sido sensacionalistas o de inventar cosas”, aseguró. Además, mencionó que aunque la revista intentó contactar a Rivera para obtener su versión de los hechos, no lograron establecer comunicación directa con ella.

Sin pruebas: Caras insiste en presunto romance entre Angélica Rivera y Diego Klein; niegan que sea publicidad de Televisa (Foto: Televisa)

Testigos y fuentes anónimas respaldan la versión de la revista; actriz niega romance

En defensa de la publicación, Torres afirmó que cuentan con testimonios de personas involucradas en la producción de la telenovela que respaldan la supuesta relación entre Rivera y Klein. “Tenemos testigos, gente de producción, todos coinciden en una cosa: están enamorados”, declaró. Sin embargo, no se presentaron pruebas concretas durante la entrevista, lo que ha generado dudas sobre la credibilidad de la información difundida.

Por su parte, el periodista encargado del reportaje también participó en el programa Hoy para reafirmar la postura de la revista. Según explicó, la historia publicada refleja lo que consideran una conexión entre los actores que habría trascendido la ficción. No obstante, la falta de evidencia tangible ha llevado a que algunos sectores cuestionen la ética periodística de la revista.

El contexto de los rumores y la reacción de Angélica Rivera

La publicación de Caras se produjo poco después de que se reportara un robo en la residencia de Angélica Rivera, conocida popularmente como “La Gaviota”. Según Caleb Torres, este incidente podría estar relacionado con un “asesoramiento” que habría influido en la reacción de la actriz ante los rumores. Sin embargo, no se ofrecieron detalles adicionales sobre esta afirmación.

(IG: @diegokleinfranco // @angelicariverahoficial)

Rivera, quien ha mantenido un perfil bajo desde que concluyó su etapa como primera dama de México, ha sido objeto de especulaciones mediáticas en diversas ocasiones. En este caso, su negativa categórica a los rumores busca poner fin a las versiones que la vinculan con Klein, aunque la insistencia de la revista ha mantenido el tema en el centro de la atención pública.