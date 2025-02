Cómo cultivar fresas en una maceta con estos simples pasos y en la comodidad del hogar

Cualquier persona puede cultivar fresas en casa, disfrutando no solo de sus frutos, sino también del proceso de cuidado y aprendizaje que implica. (Freepik)

El cultivo de fresas en interiores se ha vuelto muy popular en entornos urbanos, ya sea en jardines de una casa o en pequeñas macetas en apartamentos, gracias a que requieren de poco espacio y la práctica permite disfrutar de ellas todo el año, pues al ser un cultivo ampliamente adaptable, estos frutos pueden crecer bajo condiciones controladas siempre que se protejan de inclemencias del tiempo, plagas y enfermedades.

Cultivar fresas en interiores permite controlar factores como la temperatura, la humedad y la luz, lo que favorece un crecimiento constante y predecible a diferencia de los espacios abiertos, además para maximizar el espacio y obtener más producción, es común utilizar sistemas hidropónicos y verticales, que permiten cultivar más plantas en menos área.

Gracias a esta facilidad de cuidado, las personas pueden cultivar sus propias fresas de manera sostenible, aunque requiere atención constante en términos de riego, luz y poda, que se detallarán a continuación.

Cómo cultivar fresas en una maceta para interiores

El cultivo de fresas en interiores es una alternativa viable para quienes buscan disfrutar de productos frescos y saludables sin depender de las limitaciones de la agricultura convencional. (Fotos: Pexels)

Según el sitio especializado en agroecología Eco Jardín Mágico, una de las variedades más recomendadas para cultivar en interiores es la fresa alpina, caracterizada por una forma compacta y una gran resistencia gracias a la que requieren menos luz solar en comparación con otras variedades.

Aunque existen diferentes maneras de cultivar fresas, como a partir de una planta madura, Eco Jardín Mágico propone estos sencillos pasos para cultivarlas desde semillas recolectadas.

Preparación de las semillas

Deshidrata completamente una fresa. Es suficiente con una sola fruta, ya que contiene aproximadamente 200 semillas en su piel.

Una vez seca, raspa la superficie de la fresa con un palillo para quitar las semillas.

Lava las semillas con agua fría para eliminar restos de jugo y colócalas sobre toallas de papel.

Sécalas completamente, rotándolas y cambiando las toallas de papel hasta que estén duras al tacto y difíciles de aplastar. Conserva las semillas en un lugar fresco y seco hasta su uso.

Preparación del sustrato

La calidad del suelo es crucial para el desarrollo óptimo de las plantas de fresa, por lo que se recomienda usar un sustrato limoso, que combina arena, arcilla y materia orgánica, ideal por su capacidad para retener agua y humedad.

Mezcla compost o musgo de turba con tierra vegetal. Añade posos de café y cáscaras de huevo trituradas para aportar acidez y potasio, elementos esenciales para el crecimiento de las fresas. Asegúrate de aflojar adecuadamente el suelo antes de plantar para facilitar el desarrollo de las raíces.

Preparación de la maceta

Al seleccionar el recipiente, considera el espacio disponible y la ubicación de las plantas. Para ventanas, elige macetas rectangulares para maximizar el área de cultivo. Si el espacio es limitado, utiliza cestas colgantes. Asegúrate de que el recipiente tenga un buen drenaje para evitar encharcamientos, ya que las raíces de las fresas son poco profundas. Usa un recipiente con al menos 15 cm de altura y llena 10 cm con el sustrato previamente preparado.

Plantación de las semillas

Esparce 1 o 2 semillas por maceta, dejando un espacio de al menos 35 cm entre ellas para evitar problemas de moho o enfermedades. No entierres las semillas; riega suavemente y deja que se acomoden en el suelo de forma natural. Coloca la maceta en un lugar con acceso a luz solar directa. Las fresas requieren al menos 8 horas de luz al día.

Si tienes éxito en este paso, las primeras plántulas comenzarán a brotar entre 2 y 3 semanas después.

Cuáles son los cuidados de las fresas

El cultivo de fresas, cuando se realiza en condiciones controladas, permite obtener frutos de alta calidad y frescura, incluso en entornos urbanos donde el espacio es limitado. (Imagen ilustrativa Infobae)

El cultivo de fresas en interiores es una alternativa accesible para quienes no cuentan con un espacio al aire libre pero desean disfrutar de esta fruta en casa. Según explicó Samantha Johnson, especialista en jardinería, aunque el proceso no difiere mucho del cultivo en exteriores, es necesario realizar algunos ajustes para suplir las condiciones naturales que no están presentes en un entorno cerrado, como la luz solar directa y la polinización natural.

En este contexto, de acuerdo con la revista ¡Hola!, el periodo ideal para plantar fresas desde semillas se extiende entre los meses de noviembre y marzo, un rango de tiempo que permite que las plantas se desarrollen adecuadamente antes de la llegada de las temperaturas más cálidas, aunque puede hacerse en cualquier época del año si se cuidan correctamente.

Como ya se mencionó, uno de los aspectos más importantes para el cultivo de fresas es garantizar que las plantas reciban entre 6 y 8 horas de luz solar directa al día. Según detalló ¡Hola!, esta cantidad de luz es indispensable para que las fresas prosperen y produzcan frutos de calidad. En interiores, esto puede lograrse colocando las macetas cerca de ventanas orientadas al sur o utilizando lámparas de cultivo que simulen la luz solar, mientras que, en exteriores, ya sea en un huerto, terraza o balcón, es fundamental ubicar las plantas en un lugar protegido de los vientos fuertes, que podrían dañar las hojas y flores.

El riego es otro de los cuidados esenciales para el éxito en el cultivo de fresas. Según la publicación, en el caso de las plantas cultivadas en tierra, el riego por goteo es la opción más eficiente, ya que permite mantener la humedad constante sin encharcar el suelo. Sin embargo, para quienes cultivan en macetas, se recomienda realizar riegos moderados. Al respecto, es importante regar las plantas únicamente cuando la capa superior del sustrato esté ligeramente seca, además, si las fresas están en macetas, se debe eliminar el agua sobrante del plato después de cada riego para evitar que las raíces se pudran.

Finalmente, el uso de abonos de origen 100% orgánico es lo más recomendado para el desarrollo de las fresas, pues además de enriquecer el sustrato con nutrientes esenciales, promueve un cultivo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En particular, es importante que el sustrato contenga una cantidad adecuada de nitrógeno, especialmente durante la siembra o el trasplante de los plantones para favorecer el crecimiento de las hojas y el desarrollo general de la planta y sus frutos.