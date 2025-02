La Chicuela comparte detalles sobre lo ocurrido entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Alicia Villarreal hizo una señal de auxilio al terminar su concierto del pasado 16 de febrero. (IG)

Alicia Villarreal alarmó a sus seguidores cuando hizo una señal de auxilio al terminar su reciente presentación en Michoacán. Sin decir una palabra, la cantante se despidió del público y bajó del escenario.

Días después de lo ocurrido, se dio a conocer que la intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” demandó a su esposo, de quien ya está separada desde hace meses.

Debido a los procesos legales que se están realizando en la búsqueda de la justicia, ‘La güera consentida’, como también es conocida la intérprete, compartió que no dará declaraciones públicas por el momento.

Sin embargo, en una reciente emisión del programa de YouTube “Dulce y Picosito”, ‘La Chicuela’ compartió detalles sobre la discusión que Alicia Villarreal tuvo con Cruz Martínez, la cual detonó una demanda por parte de la cantante.

Alicia Villarreal busca justicia tras ser agredida por su esposo dentro de su domicilio. (Fotos: @KevinCasillasMX, X)

Alicia Villarreal le compartió a ‘La Chicuela’ cómo ocurrió la discusión con Cruz Martínez

De acuerdo con la conductora de televisión, la cantante de 53 años acudió a ella para contarle lo que había ocurrido con su esposo al interior de su hogar.

Todo comenzó durante la madrugada del sábado 15 de febrero, cuando Villarreal llegó a su casa para recoger algunas cosas para su próxima presentación en Michoacán.

“Del closet sale el esposo y empieza a golpearla, insultarla y agredirla psicológicamente con frases como: ‘Te voy a destruir’, ‘Te voy a destrozar la carrera’, ‘Tú ya no me sirves porque no puedes tener hijos’. Cosas muy fuertes”, narró la conductora.

Asimismo, Blanca Martínez contó que el productor musical intentó ahorcarla, y fue en ese momento cuando Villarreal sintió que la iban a matar, pues su esposo le habría dicho: “De aquí uno de los dos no sale vivo y te voy a matar”.

Al igual que otros medios, relató que la famosa logró escapar y pidió ayuda a su hermana, pero mientras eso ocurría, Cruz Martínez le robó parte de sus pertenencias (celulares, tarjetas, cartera).

“Encuentra a su hermana y viajan solas. Obviamente primero pasan al hospital y hacen la denuncia. Ahí mismo, viendo los golpes que traes, te piden que hagas la denuncia”, compartió.

La cantante le contó a la conductora todas las frases que Cruz Martinez le dijo mientras la agredía físicamente. Crédito: Dulce y Picosito

Hasta ahora, Alicia Villarreal no ha mencionado detalles sobre lo ocurrido con su esposo, pero en un reciente comunicado, expresó por medio de sus abogados que llegará hasta las últimas consecuencias mientras busca justicia. De igual forma, su hija Melenie Carmona, y su expareja, Arturo Carmona, han decidido mantener su apoyo y postura fuera del ojo público.