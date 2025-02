¿Está en peligro la soberanía de México tras la designación de cárteles como terroristas?

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una propuesta de reforma a los artículos 19 y 40 constitucionales. Crédito: Cuartoscuro

El gobierno de los Estados Unidos anunció que a partir de este 20 de febrero los cárteles mexicanos fueron designados como Organizaciones Terroristas Internacionales (FTO, por sus siglas en inglés) , lo que levantó la ceja de algunos actores políticos ante una supuesta injerencia militar de EEUU a México, bajo el pretexto de combatir a las organizaciones criminales.

El decreto anunciado ayer por el Departamento del Estado de la Unión Americana indica que esta medida es para proteger a los estadounidenses de las campañas de violencia y terror de dichas estructuras criminales.

Los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos, así como el Tren de Aragua y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), fueron designados como FTO por orden del presidente Donald Trump, quien hoy cumple un mes en el poder.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva firmada tras su toma de posesión, en Washington, el 20 de enero de 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

Por ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar los artículos 40 y 19 constitucionales para prohibir expresamente cualquier intento de intervención extranjera con el objetivo, dijo, de reforzar la defensa de la soberanía nacional.

“¿Qué significa esto? Colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro en esta definición que han decidido, el gobierno de los Estados Unidos y el Senado para el nombramiento de grupos terroristas a los grupos de la delincuencia organizada, a los seis grupos de delincuencia organizada que nombraron ”, explicó en la conferencia de prensa matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que la iniciativa contempla agregar dos párrafos al artículo 40.

La presidenta se pronunció por esta declaratoria | Foto: Presidencia

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, se lee en el primer párrafo de la iniciativa y cual será anexado.

Segundo párrafo: “Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano en el marco de las leyes aplicables”.

Mientras que el artículo 19 se reformaría para establecer que: “A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

La Presidenta respondió a la medida de Donald Trump | Foto: Jovani Pérez / Infobae México

La mandataria destacó que el objetivo es que la decisión de Estados Unidos de designar a los grupos de la delincuencia organizada como grupos terroristas, no sea vista como una oportunidad para invadir la soberanía mexicana.

“Nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que: nosotros no negociamos la soberanía, como dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad, por parte de Estados Unidos, para invadir nuestra soberanía. Entonces, ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, aseveró.

En entrevista con Infobae México, el periodista y analista en temas de seguridad David Saucedo consideró que no precisamente sea usado para invadir a México, sino tiene implicaciones en materia financiera, económica, financiera y migratoria.

David Saucedo, Seguridad, Opinión

“¿De qué tipo? Congelamiento de activos, revisión de cuentas bancarias, congelamiento de cuentas vinculadas con las organizaciones criminales. Es una prohibición también para que los ciudadanos norteamericanos no establezcan ningún tipo de relación económico empresarial con esas organizaciones. También implica sanciones en deportaciones, eventualmente negación de visas, pero no implica la utilización del poder militar norteamericano. No contempla la utilización de armas de utilización, de fuerza letal, el despliegue de tropas (en México)”, explicó el especialista.

David Saucedo aseguró que hay una confusión en la opinión pública sobre la nueva medida tomada por los EEUU.

“Eso no es así. De hecho, la mayoría de las medidas que te comento ya están en vigor, es decir, para los cárteles no tiene propiamente una consecuencia. Más bien esta designación tiene un impacto político y mediático en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum”, señaló

El especialista afirmó que las medidas de Donald Trump es una forma de presionar a México para que haga acciones a favor de los EEUU.

Sheinbaum reiteró el 4 de febrero que su gobierno defenderá la soberanía de México. | Presidencia

Sobre el discurso del Gobierno de México de la posible violación a la soberanía, David Saucedo indicó que difiere del concepto, ya que desde hace tiempo ambas naciones y otros países han cedido parte de su soberanía al firmar tratados de libre comercio

“México y de Estados Unidos han cedido parte de sus respectivas soberanías en búsqueda de bien común. Entonces, cuando la Presidenta dice que no se va a ceder soberanía, pues lo cierto es que hace tiempo se cedió, desde el 94, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio o cuando se incorporó a México al Tratado de Aranceles y Comercio, o cuando se aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.

Argumentó que que la cesión de soberanía implica que una Corte extranjera determine situaciones internas en México o que nuestro país acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya en Holanda.

“Este concepto ( soberanía) que maneja la élite política mexicana es un concepto tramposo, porque dicen que no vamos a ceder soberanía. Pues resulta que hace tiempo se cedió,hubo cesiones de soberanía en materia de seguridad, en materia judicial, en materia comercial, en materia de democracia, de derechos humanos, etc”.

“Lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum es un juego de retórica, un poquito de demagogia, también envolviéndose en la bandera y diciendo que no va a ceder soberanía”, apuntó.