¿Daniel Bisogno era gay? Esto fue lo que dijo el conductor sobre su orientación sexual

El reconocido conductor mexicano Daniel Bisogno, figura emblemática del programa de espectáculos “Ventaneando”, falleció este 20 de febrero debido a una falla multiorgánica, según informó el medio para el que trabajaba en sus redes sociales. Su partida marca el cierre de una trayectoria que estuvo marcada por su estilo directo, su carácter polémico y su defensa de la libertad personal, especialmente en temas relacionados con el amor y la orientación sexual.

Bisogno y su postura sobre el amor sin etiquetas

A lo largo de su carrera, Daniel Bisogno enfrentó constantes rumores y especulaciones sobre su orientación sexual, un tema que, según él mismo expresó, no debería ser motivo de controversia. En una entrevista realizada en 2023 con el conductor Yordi Rosado, Bisogno abordó abiertamente este tema, en donde dejó clara su postura sobre el derecho de cada persona a amar sin prejuicios ni etiquetas.

“El abanico sexual es tan amplio que decir ‘es lesbiana u homosexual’, únicamente es cerrar el círculo, cuando el abanico es tan grande que lo importante es el amor, que la persona sea feliz”, afirmó en aquella ocasión. Estas palabras reflejaron su visión sobre la diversidad y la complejidad de las relaciones humanas, en donde validó las múltiples formas de amor entre personas.

Un enfrentamiento con los rumores y las críticas

Durante años, la vida personal de Daniel Bisogno fue objeto de especulación, alimentada por presuntos avistamientos en lugares frecuentados por la comunidad LGBT+ y por los comentarios de los medios de comunicación. Sin embargo, el conductor nunca evitó el tema y, en diversas ocasiones, respondió de manera directa a las habladurías.

En una conversación con su colega y amiga de “Ventaneando”, Pati Chapoy, Bisogno expresó: “Yo no estoy en ningún clóset de nada, yo he amado a la persona que he querido amar en mi vida siempre. ¿Quién me va a juzgar ahora?”. Además, dejó claro que no tenía problema en aceptar que solía acudir a lugares asociados con la comunidad LGBT+, incluso mencionando que era propietario de un antro gay.

“Que si me ven en un antro gay, por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico, o si me ven con alguien, me tiene sin cuidado. No tengo que explicarle nada a nadie”, declaró en una de sus intervenciones públicas.

La importancia del respeto y la libertad personal

Más allá de los rumores, Daniel Bisogno utilizó su plataforma para promover valores como el respeto y la aceptación. En una entrevista para el canal de YouTube, Pinky Promise, realizada a principios de 2023, el conductor enfatizó que lo más importante en la vida es ser auténtico y no vivir bajo las expectativas de los demás.

Aunque en sus declaraciones dejó claro que para entonces no tenía pareja, el conductor no descartó la posibilidad de volver a encontrar el amor en el futuro. “Lo que tenemos que promover es el amor, el respeto, el amor en sus múltiples manifestaciones, que cada quien ame a quien quiera”, puntualizó.

A pesar de las críticas y los señalamientos, Bisogno se mantuvo fiel a sus principios, defendiendo siempre la idea de que el amor y la felicidad no deben estar limitados por etiquetas o estereotipos. En ese sentido, el conductor admitió que su postura fue a de ser feliz con lo que uno mismo hace sin necesidad de cumplir con expectativas ajenas.

En este contexto, existen perspectivas como la Teoría Queer, cuyo enfoque es cuestionar las limitaciones del binarismo de las expresiones sexuales y de género, por lo que explica que suponer la orientación sexual de una persona puede ser una manera de imponer categorías rígidas y limitantes, además de atentar contra el respeto a la privacidad.

El fallecimiento de Daniel Bisogno no solo deja un vacío en el mundo del espectáculo mexicano, sino que también pone fin a una vida que estuvo marcada por su defensa de la libertad personal y su rechazo a los prejuicios. Su estilo polémico y su franqueza al abordar temas sensibles lo convirtieron en una figura única dentro de la televisión.