Entra en vigor ley que prohíbe uso de celulares en escuelas de nivel básico y bachillerato en Querétaro

Las autoridades de la escuela no hicieron caso a las quejas de la profesora (Foto: Pxhere)

Querétaro se convirtió en el primer estado de México en implementar una ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles en las escuelas de nivel básico y medio superior, tanto públicas como privadas.

La normativa, impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González, entró en vigor este jueves y se aplica a estudiantes de nivel básico y medio superior. Tiene como propósito principal reducir los efectos negativos que el uso constante de dispositivos móviles puede generar en los menores, como ansiedad, depresión y problemas de autoestima.

“Hoy recibí a los representantes de la Asociación A Favor De Lo Mejor, A.C., quienes me manifestaron su interés en sumar esfuerzos con la iniciativa para proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos en el entorno digital”, destacó el gobernador.

Hoy recibí a los representantes de la Asociación A Favor De Lo Mejor, A.C., quienes me manifestaron su interés en sumar esfuerzos con la iniciativa para proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos en el entorno digital. ¡Bienvenidos! pic.twitter.com/4kBwS8AO5c — Mauricio Kuri (@makugo) February 20, 2025

La medida busca proteger la salud mental de los menores y fomentar un entorno educativo más saludable.

“Es un tema muy preocupante que pueden causar vidas de niños, causar ser infelices a los ‘chavitos’ (chicos), que tengan un niño con ansiedad, que tenga deseos de morirse porque no le llega al requisito que ve en redes sociales y esa parte hay que cuidarla mucho”, afirmó Kuri González.

La titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar, explicó que la implementación de esta ley no fue repentina, sino que se trabajó previamente en la concienciación de maestros, alumnos y padres de familia.

“Previo a esto hicimos varios talleres, trabajamos en civismo digital, tenemos un programa ‘un, dos, tres por la paz’. Tenemos que trabajar y vivir en sana convivencia y todo eso lo fuimos trabajando en el pasado ciclo escolar y a partir de ahora lo que haremos va a ser un tema formativo, un tema preventivo”, detalló Quintanar.

La ley busca combatir las consecuencias psicológicas y sociales del uso excesivo de dispositivos móviles entre estudiantes. (Jorge Contreras/Infobae México)

Padres de familia respaldan la iniciativa

La medida ha sido bien recibida por los padres de familia, quienes consideran que puede ayudar a reducir la dependencia de los jóvenes hacia los dispositivos móviles y fomentar una mejor comunicación entre padres e hijos.

Raymundo García, padre de familia de la capital queretana, expresó su apoyo a la normativa y sugirió que esta podría extenderse a nivel nacional e incluso internacional.

“Aquí sí podría ser ‘vamos a ver cómo funciona’, aunque a mí sí me gustaría que fuera una ley o una regla que se manejara, no nada más en toda la República sino abriéndome más a otros lugares[…] no puedes entrar a clase con tu celular, o sea entras y dejas tu celular, si tienes horas libres o salgas de clase puedes tomar tu celular”, comentó.