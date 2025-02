Hijo de ‘La Güereja’ dará vida a Adal Ramones de joven en cortometraje sobre secuestro del comediante

En internet han surgido comparaciones entre los físicos de Adal Ramones y Felipe Marín (Instagram)

En 1998, el reconocido comediante Adal Ramones vivió uno de los episodios más difíciles de su vida: fue secuestrado durante una semana, tiempo en el que permaneció con los ojos vendados, los oídos tapados y encadenado de los tobillos.

Ahora, más de dos décadas después, su hija, Paola Ramones, ha decidido llevar esta experiencia a la pantalla a través de un cortometraje que ella misma dirigirá como parte de un trabajo final de su educación universitaria.

Este proyecto no sólo será un ejercicio creativo, sino también una forma de sanar y reflexionar sobre aquel traumático evento.

El cortometraje será parte del proyecto de titulación de Paola, quien estudia dirección de cine. La joven de 24 años, que ya cuenta con experiencia como asistente de dirección en producciones como El candidato honesto busca consolidar su carrera detrás de cámaras.

En esta ocasión, contará con la participación de su propio padre, quien aparecerá en pantalla en las escenas que retratan el presente, mientras que el actor Daniel Tovar interpretará a Adal en su juventud.

Sin embargo, Felipe Marín Saldaña, quien es hijo de la popular María Elena Saldaña ‘La güereja’, también será parte del proyecto escolar. Así lo dio a conocer el programa Sale el sol, de Imagen TV, donde acudieron Adal y Paola a hablar del proyecto.

Y es que en las últimas semanas surgió en las redes sociales a manera de “meme” una peculiar comparación entre el físico del creador de Otro rollo y el hijo de la comediante, sugiriendo a modo de broma que Adal “es el papá” del hijo de La Güereja.

“Yo le acabo de escribir, ‘hola hermano de internet, hola hermano perdido, ¿cómo estás?‘“, dijo Paola en el espacio.

“Qué curioso, yo me reí mucho cuando lo vi y luego dije ‘¿al chavito cómo le ha de haber el chiste?' y Paola lo contactó porque va a hacer algo con él, y dijo ‘aprovecho y hago algo’ (Dijo) va a ser el papel de mi papá, cuando soñaba ser (comediante)."

Esta declaración de Adal Ramones fue interpretada como que Felipe Marín le dará vida en sus años de adolescencia.

Un proyecto personal y familiar

En declaraciones a los medios, Paola explicó que la idea de dirigir este cortometraje surgió de su interés por contar historias personales y significativas.

“Voy a dirigir algo grande, una historia que me emociona, muy personal, de la familia, que es el secuestro de mi papá. De la mano de él estamos creando algo increíble y me dijo: ‘Yo no confío en nadie más, más que en ti, para contar esta historia’”, expresó la joven cineasta.