Descabezar cárteles no funciona, surgirán más líderes del Cártel de Sinaloa y CJNG, afirma David Saucedo

El contacto inicial con el CJNG se hizo antes de la traición de "Los Chapitos" a "El Mayo" Zambada, según Illicit Investigations. (Anayeli Tapia/Infobae)

Los cinco legendarios fundadores del Cártel de Sinaloa ya están muertos o tras las rejas: Joaquín Guzmán Loera, cumple una cadena perpetua en Estados Unidos; Ismael Zambada García fue presuntamente secuestrado y enviado a Nuevo México donde lo arrestaron el 25 de julio de 2024; Rafael Caro Quintero fue recapturado en julio de 2022; Héctor Palma Salazar se encuentra preso desde junio de 1995; Juan José Esparragoza Moreno habría muerto en junio de 2014. A pesar de la caída de sus cinco pilares, el también llamado Cártel del Pacífico sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

Al arranque del quinto mes de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, su secretario de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presumió la detención de más de 10 mil personas relacionadas con delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 90 toneladas de droga y el decomiso de 5 mil armas de fuego y vehículos blindados y no blindados.

“Los delitos no bajan si no detenemos a quienes los cometen”: Omar García Harfuch

El encargado de pacificar al país agregó que el 80 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, por lo que recalcó la importancia de colaborar con las autoridades estatales para reducir los índices de violencia e inseguridad: “si no colaboramos, difícilmente podremos abatir estos delitos”.

Sin embargo, contrario a las declaraciones del titular de la SSPC, el analista en temas de seguridad pública, David Saucedo, comentó para este medio que de nada sirve descabezar a los cárteles del narcotráfico:

“Descabezar cárteles no funciona, no tiene un impacto real; matan o arrestan a una dirigencia y surge inmediatamente una nueva”.

Ejemplo de lo anterior es el ascenso de Los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán que controlan una de las facciones más fuertes del Cártel de Sinaloa; incluso la organización ya sufrió dos bajas importantes (Ovidio y Joaquín Guzmán López) y siguen operando. De lado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el principal “rival” del Cártel de Sinaloa, ya se barajean los nombres que podrían suceder a Nemesio Oseguera Cervantes: Gonzalo Mendoza Gaytán (El Sapo), Ricardo Ruiz Velasco (El Doble R), Juan Carlos González Valencia (El R3) y Audias Flores Silva (El Jardinero).

Culiacán sigue siendo escenario de una guerra interna en el Cártel de Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

Guerra de fronteras y narcoterrorismo

Son precisamente los nuevos líderes del narco mexicano quienes se presume están tejiendo una alianza criminal que podría pacificar el país. En los últimos meses los periodistas José Luis Montenegro y Luis Chaparro comenzaron a impulsar la hipótesis de una posible alianza entre Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, y el CJNG; una unión que no sólo serviría para combatir la guerra contra La Mayiza -comandada por Ismael El Flaquito Zambada Sicairos-, también incrementaría el control criminal, las rutas del trasiego de droga y los socios comerciales de ambos cárteles.

A Los Chapitos se habría unido -según investigaciones del gobierno federal- Fausto Isidro Meza Flores (Chapo Isidro), otro líder criminal que creció con el debilitamiento de otro cártel: Los Beltrán Leyva. De lado de sus enemigos, La Mayiza, se encuentran los hermanos Cabrera Sarabia, liderados por José Luis, quien asumió el control criminal tras la detención de Felipe y la muerte de Alberto. Descabezar cárteles no funciona.

La expansión de los grupos criminales y la generación de nuevos líderes ha provocado el surgimiento de lo que David Saucedo llamó guerras de fronteras, aquellas que ocurren en estados como Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Tabasco y Michoacán, donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa han enviado a sus tropas y formado células con el propósito de conquistar más territorios.

Pero esa expansión también ha provocado un incremento de la violencia y técnicas de guerra utilizadas por los combatientes; imágenes de tortura y narcoterrorismo son cada vez más comunes en las zonas donde se disputan las guerras de fronteras. Conviene recordar que esta semana abandonaron dos cabezas junto a un narcomensaje en Villahermosa (Tabasco); en tanto, en Ensenada, Baja California, el CJNG dejó una cabeza humana junto a una cartulina dirigida a La Mayiza y Los Chapitos: “No son bienvenidos”.

“Los coches bomba de Guanajuato, los ataques a bares de Querétaro, Edomex y Tabasco, los decapitados y desmembrados no son actos terroristas, es narcoterrorismo; buscan un objetivo económico criminal (...) Aquí en México hay una resistencia a utilizar el término por razones de imagen, promoción turística e inversiones. Lo que no entienden es que la mala imagen de México (en materia de inseguridad) ya existe y ya ha habido una reducción de flujos turísticos por los eventos de alto impacto, no por el uso del término narcoterrorismo, sino por los eventos mismos”: David Saucedo.