¿Cuándo inicia la temporada de huracanes 2025 en los océanos Atlántico y Pacífico y cómo se llamarán los ciclones?

No todos estos ciclones afectaron directamente a México. (CIRA/NOAA/Handout via REUTERS/Archivo)

En un abrir y cerrar de ojos, ya estamos prácticamente a la mitad de enero y, aunque pareciera todavía lejano hablar de huracanes, lo mejor es estar enterados desde ya y comenzar a tomar previsiones para que no nos tomen por sorpresa.

En 2024 se registraron en total 30 sistemas hidrometeorológicos tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, aunque vale recordar que no todos afectaron directamente a nuestro país; de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sólo Alberto, Beryl, Chris y Sara tocaron tierra en los estados del Golfo de México, sureste y Península de Yucatán; mientras que en el occidente y sur, únicamente Ileana, John y Once-E impactaron en costas nacionales.

Vale recordar que la temporada de ciclones tropicales 2024 concluyó el pasado 30 de noviembre en ambos océanos, pero para entonces, ya sabíamos con precisión cuándo iniciará la siguiente. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), estas son las fechas:

Océano Atlántico: inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre de 2025

Océano Pacífico: inicia el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre de 2025

Números de la temporada 2024 de huracanes en el Pacífico y el Atlántico. (SMN)

¿Cómo se llamarán los ciclones de la temporada 2025?

Es importante recordar que desde 1979, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es la instancia encargada de asignar nomenclatura a los ciclones tropicales, alternando nombres femeninos con masculinos; actualmente, hay seis listas en rotación, pero cuando un fenómeno deja resultados devastadores, su nombre es quitado de los listados y se usa otro para reemplazarlo.

En caso de que se forme una tormenta cuando ya acabó la temporada, se le nombra conforme a la lista previa, pero si esto ocurriera antes del inicio de la siguiente, se usa un nombre de la lista venidera. Ahora bien, si hay más ciclones de los previstos, a estos se les llamará de acuerdo con un listado suplementario avalado por la OMM.

Para 2025, estos serán los nombres de los ciclones en el Atlántico:

Andres

Barry

Chantal

Dexter

Erin

Ferdinand

Gabrielle

Humberto

Imelda

Jerry

Karen

Lorenzo

Melissa

Nestor

Olga

Pablo

Rebekah

Sebastien

Tanya

Van

Wendy

Y para el Océano Pacífico, los nombres serán:

Alvin

Barbara

Cosme

Dalila

Erick

Flossie

Gil

Henriette

Ivo

Juliette

Kiko

Lorena

Mario

Narda

Octave

Priscilla

Raymond

Sonia

Tico

Velma

Wallis

Xina

York

Zelda

Expertos advierten que los huracanes cada vez son más peligrosos. (NASA/Handout vía REUTERS)

Expertos alertan por cambios en los patrones climáticos

De nueva cuenta, los ojos de los expertos estarán puestos en el Océano Atlántico, ya que en los últimos años se ha visto una alteración en los patrones ciclónicos tradicionales: “A medida que la crisis climática eleva la temperatura, aumenta la probabilidad de una rápida intensificación, lo que empuja a las tormentas a explotar a gran velocidad y convertirse en huracanes mortales”, advierte un estudio del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático realizado en 2022.

Una investigación del Center for Weather and Climate (Centro del Tiempo y el Clima) de la National Oceanic and Atmospheric Administración (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) señala que las temperaturas más cálidas en el mar y el aire hacen que circule mayor humedad en las tormentas pero a menor velocidad, lo que deriva en fuertes lluvias; este fenómeno se estaría convirtiendo -desafortunadamente- en una constante desde hace 70 años tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Lo anterior se complementa con otro estudio del National Center for Atmospheric Research (Centro Nacional de Investigación Atmosférica) que analizó 22 huracanes de los últimos 13 años. Un modelo informático señala que en un futuro, si los ciclones se movieran en aguas con temperaturas de hasta cinco grados más altas que las actuales, irían un 9 por ciento más lento, serían muchísimo más húmedos y las precipitaciones aumentarían 24 por ciento.

“Estamos demostrando que no solo se disminuye su velocidad, sino que además son más intensos…Eso tiene graves repercusiones para las zonas con posibilidad de sufrir inundaciones y para la infraestructura urbana”, alertó Ethan Gutmann, uno de los autores del estudio publicado en el año 2018.