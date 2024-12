Claudia Sheinbaum reacciona al video que Pedro Pascal publicó sobre ella: “México será referencia mundial”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la controversia que se desató en redes sociales por un video que el actor chileno y estrella de Hollywood, Pedro Pascal, publicó en su cuenta de Instagram sobre ella.

“Lo importante es México, el pueblo de México, en la medida que nos alejemos de nuestros principios vamos a dar resultados y, a pesar de que hay quienes hablan mal o que buscan intervención de extranjeros en nuestro país, imagínense votaron en contra de los programas sociales, en la medida que tengamos un gran equipo, en esa medida México será referencia mundial”, dijo durante la mañanera de este viernes 6 de diciembre.

La mandataria no profundizó en detalles, pero reconoció que el trabajo que ha hecho con su equipo en redes sociales está rindiendo resultados.

FILE PHOTO: Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference a day after the U.S. elections, at the National Palace, in Mexico City, Mexico, November 6, 2024. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

¿Por qué Pedro Pascal publicó un video de Claudia Sheinbaum?

La controversia se desencadenó el pasado lunes 2 de diciembre alrededor de las 14:00 horas (centro de México), pues el protagonista de The Last of Us o Gladiador II publicó un video de la Presidenta de México en sus historias de Instagram sin un mensaje textual o antecedente.

Hasta el momento, se desconoce por qué Pedro Pascal lo hizo, sin embargo, varios usuarios de redes sociales consideran que podría tratarse de un mensaje de apoyo o sorpresa que se habría llevado al ver el recibimiento que tiene la primera Presidenta de México y primera Presidenta de América del Norte.

“Te entiendo, Pedro Pascal, yo también veo edits de Claudia Sheinbaum.”

“Increíble que Pedro Pascal anda por la vida con un video de Claudia Sheinbaum guardado en su carrete.”

“¿Pedro Pascal es fan de la presidenta Claudia Sheinbaum?”

Pedro Pascal attends the global premiere of 'Gladiator II' in London, Britain, November 13, 2024. REUTERS/Mina Kim

¿De qué se trata el video de Claudia Sheinbaum que publicó Pedro Pascal?

El también actor de doblaje eligió un video que se publicó en la cuenta oficial de TikTok de la presidenta de México el pasado el 16 de octubre. Dura más de 3 minutos y corresponde a una compilación de encuentros de la mandataria con elementos del ejercito nacional y personas en la calle; termina con un fragmento de una asamblea a la que asistió, en un municipio de Texcoco, para hablar sobre la beca Rita Cetina.