Quiénes integran la dinastía Pinal, la familia de artistas que formó Silvia Pinal

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Silvia Pinal Hidalgo, considerada como la última gran diva del cine de oro mexicano, no solo construyó una gran trayectoria en el medio artístico nacional como actriz, cantante, productor y conductora, también formó una familia que heredaron su pasión por las artes, en su mayoría, mujeres.

Mientras algunas incursionaron como actrices, otras optaron por la música o el modelaje. A continuación te contamos quién es quién en la dinastía Pinal.

Silvia debutó en el cine a los 17 años de edad. Foto: Cuartoscuro

Hijos de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel

Es la primera hija de la estrella mexicana, fruto de su matrimonio con el actor y director de cine, Rafael Banquells. Su nombre real es Sylvia Banquells Pinal, pero saltó al medio artístico nacional como actriz con el apellido de su abuelo materno biológico, Moisés Pasquel.

“Mi mamá es hija de Moisés Pasquel. Cuando empiezo mi carrera me convencen de que me cambie el apellido para que no me relacionen con mis papás, que estupidez, porque nunca dejaron de relacionarme con mis papás. Yo podría haber sido Sylvia Banquells perfectamente bien, mi carrera haberla hecho con ese nombre, pero me convencieron de que lo tenía que cambiar para que no me estuvieran comparado con ellos”, declaró en entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

Sylvia Pasquel nació el 13 de octubre de 1949 en la Ciudad de México; Silvia Pinal la tuvo cuando tenía 18 años de edad. (Foto: Cuartoscuro)

Viridiana Alatriste

La segunda hija de la artista mexicana es fruto de su matrimonio con el actor, productor y director de cine, Gustavo Alatriste. Al igual que su mediahermana mayor, incursionó en el medio artístico nacional como actriz y tuvo algunos personajes importantes en telenovelas. Lamentablemente murió a los 19 años de edad en un accidente automovilístico.

Nació el 17 de enero de 1963 en la Ciudad de México y murió el 25 de octubre de 1982 al sur de la misma ciudad. (Foto: SIC México)

Alejandra Guzmán

La tercera hija de Silvia Pinal es fruto de su matrimonio con el también actor y cantante, Enrique Guzmán. Al igual que sus hermanas mayores, se interesó por el medio artístico, pero en el ámbito musical. Actualmente es conocida como la ‘Reina de corazones’ por su trabajo como cantante.

La cantante nació el 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de México. (Foto: Instagram)

Luis Enrique Guzmán

El cuarto y último hijo de la artista mexicana también es fruto de su matrimonio con Enrique Guzmán. Para sorpresa de muchos, no forma parte del medio artístico nacional, sin embargo, estuvo en controversia por su relación amorosa con Mayela Laguna.

Nietos de Silvia Pinal

Stephanie Salas

La primogénita de Sylvia Pasquel (primer hija de Silvia Pinal) nació el 5 de febrero de 1970 fruto del romance de su madre con el cantante, Micky Salas. Incursionó en el medio artístico nacional como cantante y actriz cuando era joven; actualmente tiene 54 años de edad.

Stephanie Salas junto a su madre, Sylvia Pasquel, y su hija Michelle Salas. (Foto: Twitter)

Viridiana Frade

La también hija de Sylvia Pasquel nació el 25 de septiembre de 1985 fruto de su matrimonio con Fernando Frade. Lamentablemente, murió a los 2 años de edad tras sufrir un accidente en su casa, se ahogó tras caer en la alberca.

Frida Sofía Moctezuma

Se trata nada más ni nada menos de la única hija de Alejandra Guzmán, fruto de su romance con Pablo Moctezuma. Nació el 13 de marzo de 1992 y actualmente tiene 32 años de edad. Desde hace aproximadamente tres años, se mantiene lejos de su familia materna por las acusaciones de presuntos tocamientos indebidos que lanzó en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, y se desempeña como modelo en Estados Unidos.

Alejandra Guzmán junto a su hija Frida Sofía. (@SueltaLaSopaTV, X)

Schersa Guzmán

Es hija de Luis Enrique Guzmán y Viridiana Dan; se desconoce mucha información sobre su vida privada, sin embargo, se sabe que es tatuadora profesional e incluso, se ha hecho cargo de algunos tatuajes de su tía Alejandra Guzmán. Además, cuenta con un canal en YouTube donde comparte videos relacionados con la siembra de plantas.

Giordana Guzmán

Lo mismo sucede con su hermana Giordana, quien se dedica al diseño de joyas y tiene su propia marca llamada Giordana Jewelry.

Schersa Guzmán (izq) es tatuadora, y Giordana Guzmán (der) se dedica al diseño de joyería (Foto: Instagram)

Bisnietas de Silvia Pinal

Michelle Salas

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel nació el 13 de junio de 1989 en la Ciudad de México; actualmente tiene 35 años de edad y se desempeña a nivel internacional como modelo.

Camila Valero

También es hija de Stephanie Salas, pero fruto de su relación amorosa con Pablo Valero. Nació 7 de enero de 1997, actualmente tiene 27 años de edad y ha incursionado en el medio artístico como modelo y actriz.

Stephanie Salas compartió con sus hijas en la boda de Michelle (Foto: Instagram)