Majo Aguilar rompe el silencio sobre la supuesta rivalidad con Ángela: “Significa que mi proyecto está creciendo”

Majo Aguilar confesó que ha intentado volverse a reunir con su tío Pepe Aguilar y su prima, Ángela. REUTERS/Marco Bello

Majo Aguilar y Ángela Aguilar son comparadas constantemente por pertenecer a la misma dinastía y emprender en el mismo género musical. Sin embargo, en los últimos meses se ha dado a conocer que las primas no son tan cercanas, pues aunque son invitadas a los mismos eventos, no asisten juntas.

Desde que la hija de Antonio Aguilar Jr. comenzó su carrera musical, fue comparada artística y físicamente con su prima, pues muchos resaltaron que tenía mejor voz y era más parecida a Flor Silvestre, su abuela paterna.

Ambas intérpretes decidieron ignorar lo que se decía en los medios y seguir con sus proyectos profesionales, pero los rumores de un distanciamiento en la dinastía seguían en aumento, más después de la ausencia de varios integrantes de la familia al enlace matrimonial de la cantante de “Gotitas saladas”.

(Instagram)

Entre dimes y diretes sobre lo que ocurre con la familia Aguilar, Majo anunció en sus redes sociales que no hablaría de temas que no estuvieran relacionados con su carrera musical. Sin embargo, en un reciente clip publicado en la cuenta de TikTok del conductor Pedro Prieto, se reveló lo que la cantante piensa sobre la rivalidad que se creó en los medios con su prima.

¿Majo Aguilar cree que es favorecedor que la comparen?

A lo largo de la plática para el podcast del presentador de Venga la Alegría, la cantante de 30 años compartió su opinión sobre su prima, quien emergió en la música años antes que ella.

“A mí me gusta mucho el éxito de mi familia. Hablando específicamente de Ángela, es una chica que me consta todo lo que ha hecho y cómo se ha partido la cara, al igual que yo, me he partido muchísimo la cara con mi proyecto”, comentó.

Las dos cantante confirmaron que tienen una buena relación como familia y no una rivalidad. (Instagram @Angelaguilar)

Pese a que admitió estar distanciada de la familia de su tío Pepe Aguilar, compartió que siente un gran cariño por cada uno de ellos, rompiendo así con los rumores de rivalidad.

“Es una persona que genuinamente quiero. Es un amor que está ahí. Yo nunca voy a hacer algo en contra de alguien que quiero, jamás. Soy una persona muy respetuosa, además sería ir en contra de mí misma. En el momento en que yo hable mal de mi familia, me irá muy mal a mí”, aseguró.

Por otro lado, sobre la competencia que se asegura tienen las primas, Majo compartió que resultó algo favorecedor para su proyecto musical, pues para ella significó que lo que está haciendo llama la atención de las personas.

“Fue una onda de ‘ay, la prima’. ¿Le vamos a hacer la competencia?, pero también siento que fue una onda de ‘mi proyecto está llamando la atención’. Si no hubiera tenido números, pues ni siquiera creo que sería tema la comparación”, mencionó.

Finalmente, detalló que en sus inicios la mayoría de la prensa dirigió sus preguntas hacia la comparación y rivalidad, lo que para ella significó algo positivo.

“Eso está bien porque significa que mi proyecto está creciendo. Entiendan que no hay rivalidad”, sentenció.