Uno de los sobrevivientes del ataque en Metro Tacubaya acababa de sufrir la muerte de su esposa

La Línea 7 del Metro CDMX fue el escenario de un ataque violento contra cuatro hombres (X/ @MetroCDMX)

Dos de los hombres apuñalados por un sujeto de 20 años en el metro Tacubaya ya fueron dados de alta, se trata de los lesionados que estaban en el hospital General Rubén Leñero.

Ambos recibirán seguimiento de sus heridas en hospitales particulares usando el seguro de parte de Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Uno de los hombres agredidos lamentó que la hospitalización le hubiera impedido llegar al segundo rosario de su esposa, quien había fallecido durante el fin de semana anterior, se trata de Plácido, vendedor de periódicos en la zona de Tacubaya.

Plácido Martín narró que el agresor lo apuñaló en la cabeza con un arma blanca y una vez en el piso, comenzó a patearlo en la cara, por lo que su ojo se inflamó.

Así fue el momento exacto en el que el sujeto de 26 años de edad agredió a los usuarios del Metro (X | SSC-CDMX)

Mientras estaba en el suelo, la víctima ya no pensaba en nada, pues además del shock de haber sido agredido en un traslado cotidiano para él, acababa de entrar en duelo por el fallecimiento de su pareja.

“Llegó por atrás con el punzocortante y ya después me caí, me empezó a patear, tengo dos lesiones, me quise desmayar de tanta sangre que derramé y ya no pensé en nada. El viernes falleció mi sagrada esposa, ayer se hizo el primer rosario y al segundo ya no pude estar ahí con ella precisamente por lo que pasó”, expresó a ADN 40.

Además, detalló que quienes pidieron auxilio fueron los elementos de la policía que estaban cerca de los torniquetes, pero en el andén no había vigilancia alguna.

Refuerzan seguridad en Metro Tacubaya

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México ha reactivado el uso de detectores de metales en la estación Tacubaya de la Línea 7 tras un incidente violento que dejó cuatro personas heridas. Esta medida busca reforzar la seguridad de las personas usuarias.

El sujeto persiguió a los usuarios del Metro hasta apuñalarlos. |Crédito: X @LupitaJuarezH

La implementación de detectores de metales no es nueva en el Metro de la Ciudad de México. En 2009, tras un ataque armado en la estación Balderas de la Línea 3, se adoptaron medidas similares. En aquel entonces, el director del Metro, Francisco Bojórquez, anunció una inversión significativa para adquirir 350 detectores fijos de metales, con el objetivo de instalarlos en toda la red de pasajeros.

La reciente agresión en Tacubaya ha llevado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a desplegar más policías y a realizar revisiones de mochilas para evitar el ingreso de armas. Sin embargo, estas acciones han generado críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionan por qué estas medidas se aplican solo en Tacubaya y no en todas las estaciones del Metro. Comentarios como “Eso debería de ser en todas las estaciones y obligatorio” reflejan el sentir de muchos ciudadanos que consideran que la seguridad debe ser uniforme en toda la red.