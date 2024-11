Hermanos de Ángela Aguilar protagonizan pelea en redes sociales: “No seas grosero”

Los hijos de Pepe Aguilar intercambiaron comentarios que no fueron del agrado del público. Foto: Cuartoscuro IG/Aneliz Aguilar

Una vez más la familia de Pepe Aguilar desata opiniones divididas entre los internautas. Después de que Ángela Aguilar protagonizó varias polémicas en redes sociales, todo parece indicar que es el turno de sus hermanos, Leonardo y Aneliz.

Desde que la intérprete de “Gotitas Saladas”, “En realidad” y “Ahí donde me ven” se convirtió en ‘Mujer del año’ en medio de dimes y diretes sobre su sorpresivo matrimonio con Christian Nodal, la dinastía del regional mexicano se encuentra en el ojo del huracán.

Tanto que ninguna de sus acciones pasa desapercibida entre los usuarios de redes sociales, pues recientemente Aneliz y Leonardo fueron centro de atención al intercambiar comentarios que no fueron del agrado de sus seguidores.

Aneliz publica fotografía con el cabello rubio

Todo comenzó cuando Aneliz Aguilar, prometida del abogado Luis Rodrigo Castillo, compartió en su cuenta personal de Instagram una serie de fotografías de cómo lucia antes, resaltando una en la que aparece con su cabello teñido de rubio.

Al parecer el antiguo look de la joven no fue del agrado de su hermano Leonardo, pues de inmediato comentó la publicación dejando al descubierto su descontento con su cabello de otro color.

“Qué bueno que ya no eres güera”, escribió el cantante de “Por el contrario”, a lo que Aneliz respondió: “No seas grosero”.

Las opiniones del resto de sus seguidores no se hicieron esperar, pues mientras algunos mencionaron que su comentario estaba fuera de lugar, otros aseguraron que el hijo del “Bandido de amores” nunca escribió algo que fuera grosero.

“A ti no te queda traer barba y nadie te dice nada”, “Estás hermosa de güera, de pelo negro, como sea mija”, “Ay mi niña chula, eso no es grosería” y “Qué malo. Se le mira bien”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la integrante de la familia Aguilar, la cual ya suma más de 20 mil me gusta.

¿Aneliz Aguilar siente celos de Ángela?

Cabe recordar que tras el lanzamiento de la canción “Cuídamela bien” de Pepe Aguilar, el intérprete reveló en una entrevista que su hija Aneliz se había molestado.

En una plática para Despierta América, el hijo de Antonio Aguilar confesó que había sido cuestionado: “Dijo: ‘Oye, ¿cómo que ‘te llevaste a la mejor mujer’? ¿Y yo qué fregados?”

Ante la pregunta de su hija mayor, el cantante se vio obligado a explicar que solo estaba cantando una canción que le habían escrito antes: “Le dije: ‘yo no la compuse, hombre, yo nomás la estoy cantando. Soy un intérprete. A ti te amo igual”, contó el artista.