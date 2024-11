Un doctor revela la cara oculta del Cheesecake, ¿Cuántas calorías tiene por rebanada?

El popular influencer opinó sobre la responsabilidad de los profesionales de la salud ante la crisis de obesidad en México. (X @Cheesecake)

El cheescake es uno de los postres más populares en las cafeterías debido a su variedad de recetas que combinan el queso en una atractiva presentación visual, sin embargo, muchos desconocen sus ingredientes y contenido calórico. Recientemente el especialista en medicina interna, emergencias y en obesidad, Mauricio González crítico en su cuenta de Instagram el valor nutrimental del postre.

En el video, el doctor Mauricio aborda la concienciación sobre el consumo de azúcar a través de los alimentos que se ofrecen en muchos restaurantes. Señala cómo algunos establecimientos tienen la costumbre de servir comidas con alto nivel calórico sin informar al consumidor.

El también influencer subrayó la importancia de estar informados sobre lo que consumimos y de tomar decisiones más saludables al seleccionar nuestros alimentos, especialmente cuando comemos fuera de casa. Además, abordó el papel de los profesionales de la salud frente a establecimientos que ofrecen alimentos que contribuyen a la obesidad, una de las enfermedades más comunes en México según el Instituto Nacional Salud Pública (INSP).

¿El Cheesecake engorda?

De acuerdo con la guía nutricional del postre, disponible en internet, el popular pastel de queso tiene 1,310 calorías, a lo que el doctor Mauricio argumentó que su propio cuerpo necesita entre 2600 a 2700 calorías al día para mantener el peso que actualmente tiene. “Esta rebanada provee el 50% de calorías de esto”, comentó refiriéndose al porcentaje total que necesita todos los días.

El especialista indicó que el postre contiene 102 gramos de azúcar por porción, equivalentes a poco más de 20 cucharadas de azúcar. Según la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), las mujeres y los niños no deberían consumir más de seis cucharadas (25 gramos) de azúcar. Los niños menores de 2 años no deben consumir ningún tipo de azúcar añadida y los hombres no deberían consumir más de nueve cucharadas (36 gramos) de azúcares añadidas al día.

En cuanto a las grasas saturadas, el especialista agregó que el cheesecake de chocolate, una de las versiones del pastel más populares, cuenta con más de 225%. “Esto es una bomba que destruye las arterías a cualquier persona” comentó.

La grasas saturadas son un tipo de grasa que puede aumentar el colesterol LDL (malo) en la sangre, según la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de México, consumir alimentos con grasas saturadas puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes y en algunos casos cáncer gastrointestinal.

El especialista en obesidad de Nueva York, Mauricio González habló a través de sus redes sociales sobre el contenido energético de los postres. (Instagram, @dr.mauriciogonzalez)

La obesidad en México

El “Dr.Mau” aprovechó el espacio y comentó que su objetivo no era fomentar el “nutri-terrorismo”, sino ofrecer una verdad más profunda de los alimentos que las grandes franquicias ofrecen

Las reacciones al video no se hicieron esperar y algunos colegas apoyaron al especialista en los comentarios. “Cómo Nutricionista podría recomendar adicional a comerla de forma eventual, compartirla entre al menos 4 personas, ya que es una porción demasiado grande” y “Me encanta esa palabra Nutri terrorismo con respeto pienso, debería decirle a sus colegas médicos funcionales y endocrinos que sean más cuidadosos con hacer ese terrorismo” compartieron los usuarios.

Otros debatieron sobre la situación actual del consumo de azúcar de los niños mexicanos “Increíble, en la consulta cada día más frecuente vemos niños que referimos al endocrinopedia por resistencia a insulina” comentó un seguidor.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo, en 2016 más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos.