Christian Nodal deja atrás la polémica y emprende un nuevo proyecto en el mundo de la moda

Christian Nodal lanzará su propia marca de ropa. (@nodal)

Durante los últimos meses Christian Nodal se ha mantenido en el ojo del huracán por su relación con Ángela Aguilar, situación que los ha convertido en una de las parejas más polémicas del medio.

Después de días de participar en eventos importantes, el cantante sonorense se sinceró sobre sus planes para el futuro en una entrevista para Billboard, en la que confesó que tiene planeado emprender un proyecto fuera de la música.

Además de hablar sobre su emprendimiento en la moda, compartió un poco acerca de todo lo que ocurre detrás del escenario en su gira Pa’l Cora, la cual no llegará a Chihuahua como se había planeado.

El cantante mexicano emprenderá fuera de la música. crédito @nodal / Instagram

Christian Nodal lanzará su propia marca de ropa

El estilo del intérprete de cantantes como “Adiós amor”, “Probablemente” y “Botella tras botella” es algo que lo ha acompañado y distinguido a lo largo de su carrera, por lo que ha comenzado a contemplar la posibilidad de lanzar su propia línea de ropa masculina.

Pese a que no es un proyecto que esté concretado completamente, el sonorense confesó que ya se encuentra probando algunos elementos en sí mismo con el fin de revisar la calidad.

“Estamos trabajando con mi amigo Sam. Son los diseños que estamos mandando a hacer, son únicos, estoy probando porque me encantaría en un futuro hacer una marca de ropa. ¿Qué mejor que probar en uno mismo? Estamos viendo telas, texturas, pieles y demás”, compartió.

Christian Nodal podría pausar su carrera en la música y centrarse en la moda. (@nodal, Instagram)

De igual forma, el cantante de 25 años compartió que con la marca de su propia ropa le gustaría resaltar sus raíces y crear un nuevo estilo de los trajes tradicionales, como el de mariachi.

“La verdad es que me siento muy cómodo. Me encanta jugar entre lo vaquero, lo mariachi, lo ranchero y todo. Antes eran muy clásicos, pero con el paso del tiempo dejaron de usarse. Con estos diseños me siento como si trajera un traje de superhéroe”, detalló.

Christian Nodal y Ángela Aguilar interpretaron "Por mujeres como tú" en uno de los conciertos del sonorense. (Capturas de pantalla)

Debido a que en los últimos meses el intérprete ha dejado ver muy cercano a su esposa Ángela, con quien ha compartido escenario en sus recientes presentaciones, parte de sus seguidores han comenzado a especular sobre la idea de que el proyecto sea juntos, aunque de acuerdo con las declaraciones de Nodal, parece ser una idea individual.

Cabe recordar que mucho se ha dicho sobre el éxito de Christian Nodal en el regional mexicano, pues horas antes de que se diera a conocer su proyecto en la moda, se reveló que su concierto en Chihuahua había sido cancelado por falta de boletos, según Jorge Carbajal; lo cual ha desatado teorías de una pausa en la música.