Con armas blancas y pistolas: estos son los ataques registrados en el Metro de CDMX

El gobierno Clara Brugada se comprometió a concluir la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es uno de los más utilizados en la Ciudad de México debido a la rapidez y facilidad de traslado que representa para los habitantes que se mueven por la capital. Sin embargo, debido a la alta afluencia de personas que abordan los trenes de manera diaria también se ha vuelto blanco de diferentes ataques en contra de pasajeros.

Luego de que un hombre ingresara a la estación Tacubaya de la línea 7 del Metro y lesionara a cuatro personas con un arma punzocortante la tarde de este martes 19 de noviembre, estos son los ataques registrados en los últimos meses en este medio de trasporte.

Ataques registrados en el Metro en 2024

Este martes un sujeto de 26 años de edad ingresó a la estación Tacubaya de la línea 7 del Metro y apuñaló a cuatro personas que esperaban el arribo del tren. Según los reportes, el hombre sacó el arma punzocortante y comenzó a perseguir a los usuarios hasta que consiguió herirlos.

Tras lesionar a las cuatro personas, identificadas como Plácido Martín de 63 años; Roberto Ruiz de 32 años; José Hernández de 60 años y Carlos Limón de 59 años, el sujeto se arrojó a las vías del tren en un intento de suicidio, sin embargo el convoy logró frenar.

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el presunto responsable fue diagnosticado por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) con intoxicación por sustancias desconocidas y con una herida en la cabeza derivado de su lanzamiento a las vías.

Asesinan a tiros a hombre en la estación Tepalcates

El pasado 11 de octubre un hombre de 35 años de edad fue asesinado a tiros al interior de la estación Tepalcates de la línea A del Metro.

Los reportes de la SSC señalaron que el presunto agresor se encontraba sentado en una de las bancas colocadas en el extremo de la estación esperando el arribo del tren, y cuando éste abrió las puertas, disparó en contra de la víctima, a quien luego de caer al piso le proporcionó dos tiros más.

Luego de cometer el homicidio, el responsable huyó de la estación a bordo de una motocicleta en la que lo esperaba otro individuo.

Hace 15 años dos personas murieron en una balacera al interior de la estación Balderas y 10 resultaron heridas

El 18 de septiembre de 2009 un hombre realizó un ataque a tiros en el que dos personas murieron, entre ellos Víctor Manuel Miranda Martínez, policía adscrito al personal de vigilancia de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El ataque ocurrió cuando el responsable, identificado como Luis Felipe Hernández Castillo, de 38 años, comenzó a rayar las paredes de la estación Balderas de la línea 3, por lo que de inmediato el policía Víctor Manuel se dirigió hacia él para confrontarlo y solicitar que se detuviera.

Sin embargo, ambos comenzaron a forcejear por un par de segundos, hasta que Hernández Castillo sacó un arma con la que disparó en contra del policía, quien falleció luego de recibir al menos seis tiros.

Ante la escena, el pánico se apoderó de las personas que se encontraban en la estación, por lo algunas personas se dirigieron a la salida y otras más optaron por resguardarse dentro de los vagones.

Luego de que la multitud se resguardara, un hombre identificado como Esteban Cervantes Barrera salió de uno de los vagones con el fin de detener al atacante, pero recibió al menos cinco disparos de arma de fuego que le provocaron la muerte.

Tras asesinar a dos hombres, el sujeto armado permaneció dentro de uno de los vagones cerca de nueve minutos, mientras realizaba disparos al aire. Según reportes, durante ese tiempo Hernández Castillo lanzó consignas contra el gobierno y mensajes religiosos.

Derivado del ataque al menos diez personas resultaron heridas, mientras que Hernández Castillo fue sentenciado a 151 años y ocho meses de prisión, además de recibir una sanción económica como reparación del daño a las familias de las personas que asesinó.

Tres días después del ataque, el director del Metro en ese año, Francisco Bojórquez, anunció una inversión de 50 millones de pesos para la adquisición de 350 detectores fijos de metales para que fueran colocados en toda la red de pasajeros con el objetivo de evitar el paso de armas de fuego o punzocortantes, así como concluir la colocación de 3 mil 101 cámaras de videovigilancia.

Además, se realizaban inspecciones aleatorias a los usuarios por parte de elementos de la SSC de la Ciudad de México y de la Policía Bancaria para extremar precauciones y detectar la posible portación de armas punzocortantes.

Sin embargo, a quince años de aquel ataque al interior del Metro, pocas son las estaciones que cuentan con detectores fijos de metales, los cuales no son de uso obligatorio por parte de los usuarios. Es así que las miles de personas que utilizan a diario este medio de transporte no cuentan con la seguridad de que estas agresiones no vuelvan a ocurrir en el futuro.