Brincos Dieras habla de la posibilidad de ser parte de La Casa de los Famosos México en su tercera temporada

Brincos Dieras no se siente seguro de ser parte de La Casa de los Famosos México. (brincosdierasofficial / Instagram)

A más de un mes de que finalizó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, se ha comenzado a hablar sobre los posibles participantes de la tercera emisión, pues se ha vuelto uno de los programas más vistos por la audiencia mexicana.

Tras el final del exitoso reality show de Televisa, se habló sobre la posibilidad de que fuera cancelado para 2025, pues su más reciente emisión se volvió una de las más polémicas por las constantes confrontaciones entre Adrián Marcelo y Gala Montes.

Sin embargo, en un reciente evento organizado por la televisora de San Ángel, se confirmó que la historia de la casa más famosa de México continuaría el siguiente año, noticia que emocionó a los seguidores del programa.

Confirman la tercera temporada de 'La Casa de los Famosos'. (Televisa)

Hasta el momento, no se han revelado grandes detalles de la esperada competencia transmitida 24/7, pero parte del público ya puso algunos nombres sobre la mesa, esperando que logren ser parte del grupo de famosos que se aíslen de la realidad.

Brincos Dieras reacciona a la posibilidad de ser parte de La Casa de los Famosos México

Entre los famosos que han hablado sobre la posibilidad de ser parte de la competencia más esperada del siguiente año, se encuentra el comediante Brincos Dieras, quien recientemente mencionó que le resultaría muy difícil estar encerrado.

“No aguanto, yo me desespero, yo no sé estar encerrado, yo me voy a agarrar a put*** o algo”, dijo en el podcast Los Parrilleros.

Sin embargo, no descarta la posibilidad de ser parte del programa, pues argumentó que la recompensa económica suele ser muy atractiva, aunque reconoce que representaría un riesgo para su carrera.

“Necesitaría pensarlo bastante. Deja la lana, uno va por la experiencia. O sea, sí es la lana, pero va de por medio tu carrera también porque ya estando ahí se te olvida que eres tú. Se te sale el otro yo y ahora sí te conocen bien”, comentó.

(Facebook: Brincos Dieras Oficial)

De igual forma, compartió cómo sería su dinámica dentro de la casa, comparándose con “Mayito”, ganador de la segunda temporada de LCDLFM.

“Siento que si entro voy a ser el tÍpico Mayito que va a estar con sus pastillas. Si entro, sería puro cotorreo”, enfatizó.

Asimismo, agregó que no se considera una persona conflictiva, pero cuando surge algún tipo de confrontaciones suele decir lo que siente sin pensar en las consecuencias: “Cuando hay pedos me caliento. Lo que traigo adentro, lo saco”, puntualizó.