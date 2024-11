La familia Aguilar enfrenta problemas económicos; trabajador asegura que no tienen dinero

La información sobre sus problemas económicos se dio a conocer en el programa 'Chisme No Like' (Pepe Aguilar)

Después de que se dio a conocer nueva información sobre la demanda que enfrentan Ángela y Pepe Aguilar tras el fallecimiento de uno de sus músicos, un trabajador cercano a la familia reveló nueva información sobre los problemas económicos que enfrenta la dinastía.

Todo parece indicar que además del supuesto triángulo amoroso que protagonizó la cantante de “Gotitas Saladas”, también tiene problemas para disfrutar de sus ganancias plenamente, pues la mayor parte de su dinero es financiado por su mamá.

Dicha información se dio a conocer en el programa Chisme No Like, donde se detalló que gran parte de los lujos que tiene la cantante vienen de su matrimonio con Christian Nodal, pues desde hace tiempo ya no tienen los mismos ingresos.

“El informante nos dijo que hasta cuando dijimos estaba en Beverly Hills, comprando ropa, era con la tarjeta de Nodal, porque a ella no le dan dinero. Lo que genera se lo secuestra su propia madre”, comentó Javier Ceriani en el programa.

Aneliz, mamá de Ángela Aguilar, controla el dinero de la familia

Momentos después de comentar lo que sucede al interior de la familia Aguilar, compartieron un fragmento de lo comentado por el trabajador, en el que reveló que gran parte de los ingresos son administrados por la esposa de Pepe Aguilar.

“No tienen dinero, pero conozco a Ángela y es la que hizo el dinero. Le controlan el dinero a ella, porque ellos también necesitan, la familia”, comentó la fuente.

Y agregó: “Aneliz es la que controla el dinero, firma cheques. El Pepe nada más se levanta y no hace nada. Ese no puede ni poner un foco, él quiere que le hagan todo. Aneliz y su hermana Ali, es abogada en México y sabe mucho de la ley, firman papeles y todo”.

Finalmente, dio a conocer que la cantante de 21 años recibe muy poco dinero por parte de su familia desde que se casó con Nodal, pues suelen quedarse la mayor parte de los ingresos que genera: “Le dan poquito y ellos se quedan con todo”.

A raíz de las declaraciones de la fuente cercana a la familia, el presentador de Chisme No Like compartió su postura al respecto y argumentó que una de las razones por las que Ángela está con Nodal es que es muy generoso.

“Ella con Nodal es más fuerte. Nodal es generoso y tiene una tarjeta de crédito sin límites para que no dependa de su familia”, expresó.