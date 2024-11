Alex Bisogno revela si Pati Chapoy lo regañó por hablar de Daniel fuera de Ventaneando: “Nadie me pude decir qué diga y qué no”

Alex Bisogno aclaró si Pati Chapoy lo regañó por hablar del estado de salud de su hermano Daniel fuera de Ventaneando. (alexbbisogno, chapoypati / Instagram)

La salud de Daniel Bisogno volvió a estar bajo el escrutinio público a raíz de su fallido regreso a Ventaneando, el pasado 4 de noviembre. El conductor había anunciado su presencia en el programa de espectáculos; sin embargo, horas antes de salir al aire, Bisogno tuvo una crisis de salud que derivó en una nueva hospitalización.

Alex, uno de sus dos hermanos, ha sido clave en la larga lucha del presentador por recuperar su salud. Hace unos días, el también conductor de TV Azteca rompió el silencio sobre el duro proceso que ha atravesado su familia en el último año, tiempo en el que Daniel Bisogno ha tenido varios ingresos hospitalarios, el más dramático en febrero pasado, cuando fue inducido al coma para superar una grave infección pulmonar.

Esta entrevista era la primera que Alex Bisogno daba fuera de Ventaneando, espacio que hasta entonces había sido la única fuente oficial autorizada por su familia. Algunos creadores de contenidos aseguraron que Pati Chapoy se molestó con Alex y le reclamó por exponer información sobre su hermano fuera del programa de TV Azteca, versión a la que Alex hizo frente durante un encuentro con la prensa.

Alex Bisogno había recurrido a Ventaneando para hablar de la salud de su hermano Daniel. (Ventaneando)

Alex Bisogno niega desencuentro con Pati Chapoy

Aunque Alex Bisogno destacó que él y su familia le deben mucho a Pati Chapoy y a TV Azteca, negó que tengan línea de parte de ellos: “Eso es mentira. A mí nadie me pude decir qué diga y qué no diga, la verdad, solamente mi madre, y ya no vive. Yo voy a decir lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiera porque estamos hablando de mi familia. Una cosa es que trabajemos en algún medio de comunicación, al cual le debemos todo el respeto y el cariño, pero al final, la salud es la salud y la familia es la familia”, expresó.

Para Alex, ser frontal respecto al estado de salud de Daniel Bisogno es la mejor estrategia para la familia en medio de una cobertura mediática donde proliferan periodistas y canales digitales que inventan escenarios alarmistas para monetizar:

“Voy a manejar las cosas como crea conveniente y creo que decir la verdad es lo mejor porque creo que se presta a que la gente hable, digas cosas y luego sale peor, con mentiras”.

Alex reveló que existe la urgencia porque su hermano regrese a trabajar. (Foto: TV Azteca)

A Daniel Bisogno le urge volver a trabajar

Al margen de sus declaraciones, durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, Alex Bisogno aseguró que a su hermano le urge volver a trabajar.

Aclaró que el regreso de Daniel a la televisión no se debe a que atraviesa por una crisis económica, como han informado algunos medios, sino a una indicación médica para favorecer a su recuperación: “Tiene que regresar a trabajar ya, no solamente porque él quiera, es indicación de los médicos que regrese a su chamba porque psicológicamente él se siente enfermo en su casa”.

Finalmente, aclaró que Daniel Bisogno fue dado de alta el pasado domingo 10 de noviembre, luego de que su crisis de salud fuera detonada por una nueva bacteria, la cual esta vez se alojó en su estómago.