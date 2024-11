¿Habrá boda? Susana Zabaleta confirma que recibió un anillo de Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez iniciaron un noviazgo tras conocerse en el programa 'La Divina Comida'. (lazabaleta69, ricardomedijo)

Susana Zabaleta generó un gran revuelo en las redes sociales hace unas semanas tras aparecer en un video de TikTok luciendo un llamativo anillo en su mano izquierda, lo que ha desatado rumores de un posible compromiso con Ricardo Pérez, quien es 31 años menor que ella.

La relación entre la actriz y el comediante ha capturado la atención de sus seguidores desde que hicieron público su romance, y la posibilidad de una boda ha emocionado a muchos de ellos.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Zabaleta fue interrogada sobre su cumpleaños número 60, celebrado el 30 de septiembre, y el regalo que recibió de Pérez, conocido por su participación en el podcast La cotorrisa.

La relación entre Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez ha capturado la atención pública debido a su diferencia de edad de 31 años (@susanazabaleta)

Aunque la actriz se mostró reservada al respecto, un gesto durante la entrevista avivó las especulaciones: mientras respondía, llevó su mano izquierda a su rostro, mostrando el anillo, aunque sin confirmar explícitamente un compromiso.

El video en TikTok, que inicialmente tenía como objetivo promocionar una de sus próximas presentaciones, quedó eclipsado por el brillo del anillo que portaba Zabaleta.

En la grabación, la soprano mantuvo su mano derecha oculta en el bolsillo de su pantalón, mientras la izquierda, con el anillo, permanecía visible, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre un posible enlace matrimonial.

Hace unos meses, la cantante fue recién invitada al programa de La Cotorrisa en donde se le pudo ver romántica con el conductor (YouTube La Cotorrisa)

La relación entre Zabaleta y Pérez, marcada por una diferencia de edad de tres décadas, ha sido un tema recurrente en las redes sociales y medios de comunicación. Desde que anunciaron su romance, ambos han compartido momentos juntos, demostrando su amor en diversas ocasiones, tanto en situaciones felices como en momentos difíciles.

A pesar de la falta de una declaración oficial por parte de la pareja, los rumores sobre un compromiso continúan creciendo, alimentados por las recientes publicaciones de Zabaleta en sus redes sociales. La actriz y cantante ha mantenido a sus seguidores atentos a cada uno de sus movimientos, especialmente después de que el video del anillo se viralizara en TikTok.

La diferencia de edades no es un impedimento para Susana Zabaleta y Ricardo Pérez (Foto: Instagram)

Ahora, este miércoles 6 de noviembre, Susana Zabaleta fue abordada por la prensa a su salida de Televisa e inevitablemente fue cuestionada por el anillo que le regaló Ricardo Pérez.

“Estoy muy contenta la verdad, muy feliz. Estamos”, saludó inicialmente.

“Sí hay anillo, pero no hay boda. Porque no, porque ya, eso ya lo hicimos, ya lo hice, yo creo que eso se hace una vez, uno se casa una vez y no se vuelve a casar. Esa es mi manera y yo creo que eso hace sentir a mis hijos muy seguros. Siempre se los dije ‘nunca me voy a casar’, y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la única manera de que yo me vaya a casar es que Slobo sea el sacerdote” recalcó en tono de broma.