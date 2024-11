Imanol Landeta revela por qué regresó a Televisa y lo difícil que ha sido no cumplir estándares: “Soy pelón”

Imanol Landeta revela por qué regresó a Televisa y lo difícil que ha sido no cumplir estándares: “Soy calvo” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El regreso de Imanol Landeta a la televisión sigue dando de qué hablar, pues aunque por un gran tiempo el mismo actor aseguró que su época dorada como estrella juvenil en Televisa había terminado, una nueva faceta madura parece iniciar con su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy.

La fama y sus fieles seguidores rápidamente ya lo han convertido en el favorito del reality show del matutino de San Ángel conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pese a qué él llegó a pensar en el pasado que su tiempo al aire había terminado por estándares de belleza que la sociedad solía marcar y, de acuerdo a su testimonio, no cumplía.

Infobae México charló con el querido actor en la alfombra de los Premios Eliot Awards 2024, retomando este y más íntimos temas, como qué fue lo que lo orilló a regresar a la televisión, qué opina de su pareja de baile en Las Estrellas Bailan en Hoy, si es que existe un romance entre él y Sandra Itzel e incluso mandó un mensaje a sus fans que no lo han dejado pese a su retiro temporal.

“Yo creo que es una mezcla de situaciones; me empecé a quedar pelón, soy chaparrito, se convirtió lo que era mi juego en mi profesión y en mi mi forma de vivir. Sentí amenaza mi estabilidad y yo consideré que eso no debía de ser”, inició el famoso actor de telenovelas como Código Postal.

Infobae México charló con Imanol Landeta. Crédito: Infobae México

Sobre regresar a la carrera en la actuación que le inculcó su padre, el gran histrión Manuel Landeta, agregó:

“Yo pensé que no encajaba en el estereotipo de los actores y pensé que me iban a quedar sin trabajo. Entonces dije ‘Brother, tienes que desarrollar una vida paralela o hacer una vida distinta’. De repente me vi envuelto en un desarrollo profesional y administrativo que me llevó por otros caminos por 15 o 17 años, pero eso fue”.

“Durante todo este tiempo han pasado infinidades de cosas que me hacen ser el Imanol que soy hoy y no cambio la decisión por nada del mundo. Estoy muy contento y agradecido”, dijo Landeta en Infobae México.

¿Imanol Landeta y Sandra Itzel sostienen un romance? Famosos actor contesta

Infobae México charló con Imanol Landeta. Crédito: Infobae México

Luego de que el arranque de Las Estrellas Bailan en Hoy los ha convertido en una de las parejas favoritas e incluso fans los relacionan sentimentalmente, el famoso habla sobre qué piensa sobre ella y la posibilidad de que su amistad sea algo más en el futuro.

“Tengo un profundo cariño por ella, es una gran mujer, una gran compañera. Lo dije uno desde que nos conocimos ‘Qué conexión tan especial tengo contigo’, es una química bárbara”, expresó.