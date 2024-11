Alito Moreno reconoce a ministros, pero tacha de traidor a Pérez Dayán: " Tiró su nombre en el basurero”

El dirigente nacional del PRI arremetió contra el ministro por su apoyo a la reforma constitucional. | Créditos: Cuartoscuro

En el marco en el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutieron lo relacionado al proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcantara Carrancá sobre invalidar de manera parcial la reforma al Poder Judicial, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno, arremetió con frecuencia contra el ministro Alberto Pérez Dayán asegurando que con su actuar, había tirado a la basura su nombre.

El ministro antes mencionado, había adelantado que rechazaría el proyecto de invalidez, por lo que, al no alcanzar los ocho votos necesarios, dicho proyecto no avanzaría, una situación que desató la furia del diputado por la vía plurinominal llevándolo a tildar al ministro de “traidor a la patria”.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de desestimar las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial, decisión notoriamente determinada por el repentino cambio de postura del cobarde ministro Alberto Pérez Dayán. Un traidor al pueblo de México que tiró su nombre en el basurero de la historia”.

El líder nacional del PRI lanzó un mensaje a los ministros de la SCJN | (PRI/Prensa)

Si bien el diputado y dirigente nacional del partido tricolor estuvo muy activo en redes sociales al manifestar rechazo a la reforma y, por supuesto, al ministro que votó en contra del proyecto, como lo habían hecho los ministros afines a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), también aprovechó su dura crítica para remarcar su apoyo a los demás miembros de la SCJN por defender su rechazo a la reforma.

“A la ministra presidenta Norma Piña Hernández, la ministra Margarita Ríos Farjat y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales, nuestro mayor reconocimiento por defender con responsabilidad y argumentos la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”, continuó en su mensaje.

Tal como lo había hecho la mañana del martes 5 de noviembre, el priista reiteró su apoyo a quienes salieron a las calles a defender la democracia, por lo cual insistió en que el ser parte de la oposición, es sinónimo de un acto de resistencia.

Cabe hacer mención que Moreno Cárdenas, no se presentó a la manifestación como fue el caso de algunos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) quienes al igual que el PRI, forman parte de la oposición que se mostró en contra de reformar al Poder Judicial.

“Ser opositor es un acto de resistencia, de carácter, de valentía y de determinación, que vamos a seguir ejerciendo desde el PRI, y siempre estaremos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios con tal de defender a la patria”.

Manifestación en las inmediaciones de la corte en rechazo a la reforma judicial.

PRI no se detiene

A pesar de que la declaración de invalidez a la reforma al Poder Judicial no avanzó, Alito Moreno hizo hincapié en que la lucha contra la reforma impulsada por la denominada, Cuarta Transformación no se ha terminado, reiterando que el grupo de poder que busca eliminar a la oposición no podrá contra el partido que él encabeza.

“La lucha sigue. Por más que el grupo en el poder se empeñe en desaparecer los contrapesos y eliminar a la oposición, las y los priistas seguiremos exigiendo, por todos los medios: ¡más democracia, más justicia y más libertad!”.

El dirigente nacional del PRI calificó al ministro de ser un traidor a la patria | Foto: X @alitomorenoc

Decenas de internautas reaccionaron a la postura del dirigente nacional del PRI, destacando opiniones que secundaron su postura, al igual que aquellos que lo calificaron de ser una persona corrupta e incongruente pues él se acaba de reelegir como líder del partido antes citado. Moreno Cárdenas, por su parte, no respondió a ninguno de los comentarios recibidos.

“Este corruptazo ya siente que las rejas se le acercan más cada día”; “Deja apunto tus posts en la lista de cosas que me valen madre”; “Seguimos de frente siempre de lado de México”; “Ahora dilo sin llorar mirrey” o “así el legado del pri que representas rata corrupta. Tu cómplice en el poder judicial no pudo y no podrá cubrirte las espaldas delincuente”, se lee en redes.