Revelan detalles de la pelea entre Pepe Aguilar y Nodal por culpa de Cazzu: “Mi hija no fue tu amante”

La revista de prensa rosa TVNotas reporta fricciones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal tras unas recientes declaraciones hechas por Cazzu. (pepeaguilar_oficial, nodal / Instagram)

Cazzu rompió el silencio sobre su separación de Christian Nodal y abrió la caja de Pandora. La trapera argentina reaccionó a una entrevista de Ángela Aguilar para ABC News, donde aseguró que su relación con el artista sonorense no fracturó ningún corazón. En entrevista para PLP de Luzu TV, programa de su entrañable amiga, La Joaqui, Cazzu contó una versión muy diferente de la historia.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento, de hace mucho tiempo, de la relación de estas dos personas, que vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, se sugiere que yo formé parte de un plan, por lo cual me siento en la necesidad de refutar y decir que es mentira”, dijo Cazzu, dejando entrever una infidelidad de su ex.

Sus declaraciones detonaron ataques contra Christian Nodal y especialmente contra Ángela Aguilar, quien en los últimos seis meses se ha posicionado como una de las celebridades que más encono genera en redes sociales. En medio de la controversia, Nodal realizó una transmisión para contradecir a Cazzu; sin embargo, la improvisación jugó en contra del artista, quien tuvo que terminar el live para no engancharse con los internautas.

La rapera aseguró que no sabía que su ex estaba saliendo con la hija menor de Pepe Aguilar IG: @luisa.pop

Pepe Aguilar habría presionado a Christian Nodal a defender a Ángela

Durante la transmisión, varios usuarios se percataron que Pepe Aguilar y su hijo Leonardo la seguían, debido a que sus perfiles en Instagram aparecía como conectados. Esta situación generó especulaciones sobre una supuesta presión de parte del cantautor, versión que ha cobrado fuerza este martes a raíz de un artículo de la revista TVNotas.

La revista de prensa rosa publicó en su versión impresa y sitio de Internet una extensa entrevista con una persona cercana a la familia Aguilar, quien aseguró que las declaraciones de Cazzu causaron una pelea entre Pepe Aguilar y Christian Nodal.

Dicha fuente, cuya identidad no fue revelada por la naturaleza de sus declaraciones, indicó que Pepe Aguilar le exigió a Nodal defender el honor de su hija. “Le pidió que hiciera un en vivo. Que diera una entrevista o lo que fuera necesario para aclarar que su hija no es una mentirosa. Sobre todo, que pusiera énfasis en que Ángela no se metió en la relación entre ellos dos. Así que Nodal no tuvo otra opción más que hacer un live, pidiendo a la gente que no atacaran a su esposa”.

Según TVNotas, Pepe Aguilar le recalcó a su yerno que debía despejar toda duda sobre Ángela: “Mi hija no fue tu amante y eso quiero que digas”.

Ángela Aguilar está destrozada por los ataques

La entrevista, hecha antes de que Ángela Aguilar fuera nombrada ‘Mujer del Año’ por la revista Glamour, desestabilizó a la cantante. Aunque la controversia no ponía en riesgo su inclusión en el especial, la fuente citada por TVNotas sostiene que las repercusiones de la entrevista de Cazzu tuvieron un impacto negativo en Ángela Aguilar: “Ángela está que se la lleva el diablo. Ella quería limpiar su imagen con ese reconocimiento”, afirmó la fuente.

A pesar de que no es la única versión que señala fricciones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal, los cantantes no han confirmado ni negado los hechos. Lo más cercano a un pronunciamiento fue un reclamo de Pepe Aguilar a la audiencia durante las Fiestas de Octubre de Zapopan. “Se saben todo el chisme”, expresó el cantautor.

Las versiones de tensiones entre las familias Aguilar y Nodal surgieron en septiembre, durante la boda de Nodal y Ángela. (@pepeaguilar_oficial)