“Es un poco psicópata”: Ángela Aguilar se lanza contra haters que la juzgan por su matrimonio con Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio de este 2024. (Foto: Jovani Pérez)

La imagen pública de Ángela Aguilar cambió desde que resaltó sus raíces argentinas en el marco del Mundial de Fútbol Qatar 2022, pues varios internautas mexicanos se sintieron ofendidos y se lanzaron en su contra. La cantante sobrellevó tanto estos ataques como los señalamientos que se desataron tras la filtración de un video romántico con su expareja, Gussy Lau, que sucedió casi al mismo tiempo.

La críticas perdieron fuerza gradualmente hasta que resurgieron este 2024, cuando Ángela Aguilar hizo público su romance con Christian Nodal un mes después de que él terminó oficialmente con Cazzu. Incluso, aumentaron cuando los cantantes contrajeron nupcias en una lujosa hacienda de Morelos.

Pese a esta situación, la integrante de la dinastía Aguilar ha luchado por continuar con su carrera como intérprete de regional mexicano, pues no solo ha sorprendido a sus fans con nuevas canciones, también ha ofrecido conciertos junto a su padre, Pepe Aguilar, y su hermano mayor, Leonardo. Incluso, ha tenido participaciones especiales en los shows de su esposo, Nodal.

Internautas criticaron la decisión de la revista Glamour con memes. (RS)

Gracias a sus logros profesionales, fue nombrada como ‘Mujer del año 2024′ en la categoría ‘Regional Music Award’ por la revista Glamour.

Ángela Aguilar se lanza contra quienes juzgan a las mujeres por sus decisiones

La intérprete de 21 años de edad concedió una entrevista para dicha revista con presencia nacional con motivo del reconocimiento que recibió. Ahí, se lanzó contra las personas que la han juzgado por sus decisiones personales y explicó por qué no suele responder públicamente a los escándalos.

(RS)

“Las opiniones de los demás realmente no son válidas ni importantes. Esto se relaciona mucho con la salud mental; conocerse a uno mismo es fundamental. A veces le digo a Christian que intentar controlar a los demás es ser un poco psicópata, porque no puedes manejar las acciones de otras personas ni lo que sucederá. Lo único que podemos controlar son nuestras acciones y asegurarnos de que nuestra bondad esté a la altura de nuestras intenciones”.

La cantante mencionó que no suele justificar sus decisiones porque considera que no le debe explicaciones a nadie cuando sus decisiones no afectan a otras personar y aseguró que solo suele hablar al respecto con sus seres queridos cuando es necesario.

Finalmente, compartió un mensaje para quienes se encuentran pasando por una situación similar: “Si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie”.