Arath de la Torre revela la razón por la que se salió del grupo de WhatsApp del ‘Team Mar’

Arath de la Torre negó estar enojado con Gala Montes y Karime Pindter.

A más de un mes de la final de La Casa de los Famosos México, los integrantes del ‘Team Mar’ -Mario Bezares, Karime Pindter, Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo-, siguen siendo noticia.

En sus últimos días dentro del reality show, los famosos prometieron que realizarían algunos proyectos juntos, y aunque tras su salida parecía que la promesa se cumpliría, no fue así.

Uno de sus primeros proyectos en grupo era la obra de teatro La Señora Presidienta, protagonizada por Arath de la Torre y Mario Bezares. En los primeros ensayos y la lectura del guion estuvieron presentes casi todos los integrantes del team, pero con el paso de los días se reveló que la actriz de melodramas y ‘La Matrioshka’ ya no serían parte del elenco.

Como era de esperarse surgieron algunos rumores sobre el distanciamiento del ‘Team Mar’, los cuales tomaron fuerza cuando la intérprete de “Tacara” dijo en entrevista para La Mejor que el conductor de Hoy se había salido del grupo de WhatsApp que crearon.

La famosa aseguró que su excompañero tiene el talento para trabajar fuera de México. Fotos: Cuartoscuro

“Pues Arath se salió, fíjate”, dijo la cantante en entrevista con Rafael Balderrama, y agregó: “Yo hablé con él, no he tenido tiempo de verlo. Le deseo todo el éxito del mundo, yo lo amo, es mi mejor amigo”.

Arath asegura que el ‘Team Mar’ no está enojado

Días después de las declaraciones de su excompañera, el presentador de 49 años compartió en una transmisión en vivo las razones por las que se salió del grupo de WhatsApp del ‘Team Mar’

“Me salí del grupo de ‘Whats’ porque no me gustan, pero qué creen, ya me metí otra vez”, contó en el live.

Y agregó: “No me gusta, no tengo grupos de ‘Whats’, entonces tenía este grupo y me salí. Hablaba con una individualmente. Insisto, cada quien trae su rollo y cada quien trae sus proyectos. Hablan y hablan y dicen de cosas. Si yo tengo como dos o tres grupos de ‘Whats’ son de mi familia”.

El conductor reveló las verdaderas razones por las que se salió del grupo de Whatsapp del 'Team Mar' Crédito: Instagram / Arath de la Torre

Finalmente, reafirmó que cada uno de los finalistas de LCDLFM se encuentra concentrado en sus proyectos personales, pero eso no significa que estén enojados. De igual forma, señaló que su relación con Mayito está perfectamente bien

“De todo se enteran, qué bárbaro. Yo les puedo asegurar que ninguno de nosotros está enojado. De Gala, yo creo que soy su mejor amigo”, puntualizó.

Cabe señalar que en la reciente entrevista de la protagonista de telenovelas se confirmó que el actor de ‘Una familia con suerte’ es su mejor amigo.