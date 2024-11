Cazzu asegura que Christian Nodal solo ha visitado a su hija Inti dos veces; él se justifica: “Trabajo mucho”

Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres por primera vez en septiembre de 2023. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida en la industria musical como ‘Cazzu’, rompió el silencio sobre su rompimiento con Christian Nodal a cinco meses de hacer pública su separación y tres meses del matrimonio del cantante con Ángela Aguilar. No solo confirmó que su relación terminó de manera abrupta, también reveló que su expareja solo ha visitado a su hija en común, Inti, en dos ocasiones.

“Mi casa ha sido una casa de mucho respeto donde siempre se ha recibido, las dos veces que recibí a su papá, fue siempre lleno de respeto, toda la comunicación siempre ha sido con respeto. Entonces, quisiera que de alguna forma se me retribuya porque yo no hice nada mal y no le hice nada a nadie”, declaró para LUZU TV.

Y es que la rapera argentina decidió compartir su versión de la historia después de que Ángela Aguilar aseguró, en una entrevista para ABC News, que todas las partes involucradas tenían conciencia del romance y supuestamente ”a nadie se le rompió el corazón”.

La rapera aseguró que no sabía que su ex estaba saliendo con la hija menor de Pepe Aguilar IG: @luisa.pop

“Existió la pregunta sobre si hay alguien más, yo hice la pregunta y la respuesta fue no. Me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo (...) Pasaron casi cinco meses de una situación que fue terrible, que se hizo todo mal y que ya pasó, ya se hizo. Yo di vuelta a la página y seguí adelante con mi vida, con mi trabajo, con mis cosas. Jamás estorbé ni tuve la intención de estorbar a nadie en su nueva relación ni nada, respeté y no solo respeté públicamente, respeté en privado también.”

Cabe recordar que cuando Christian Nodal y Cazzu hicieron pública su ruptura, surgieron rumores sobre un supuesto conflicto legal por la pensión de su hija Inti. No obstante, las especulaciones se derrumbaron cuando el intérprete mexicano participó en el primer cumpleaños de la menor que se celebró a mediados de septiembre de este 2024.

El cantante aseguró que ni siquiera existió el Fan de su relación y dice que su conciencia está limpia Crédito: (Instagram/@nodal)

Christian Nodal asegura que no visita a Inti por trabajo

La entrevista que Cazzu concedió para el programa LUZU TV se viralizó, pues fue la primera vez que habló abiertamente sobre el escándalo amoroso. De inmediato, las redes sociales se inundaron con señalamientos y críticas en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodal por las condiciones en que se desarrolló su romance y las afectaciones que derivaron de ello.

Fue por esa razón que el intérprete de ‘Botella tras botella’ realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde no solo aseguró que su esposa no fue su amante, también explicó por qué no solo ha visitado a su hija en dos ocasiones desde su ruptura con Cazzu.

El cantante defendió a su esposa de señalamientos de infidelidad tras entrevista viral de Cazzu. Crédito: IG, @nodal

“Yo me he hecho cargo desde siempre de mi bebé y créanme que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera. Vive del otro lado del mundo y no sé si sepan pero yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana, todos los días que tengo libre, 2 o 3, estoy descansando literalmente para seguir de gira, seguir trabajando y para poder hacer un futuro”, dijo.

Y dejó entrever que Cazzu no ha aceptado llevar a Inti hasta donde él se encuentra: “No hay un acercamiento, no es como que la bebé venga a mí, no hay nada de eso. Ha sido bien difícil y bien complejo.”