Este es el videojuego que el Cártel de Sinaloa utiliza para reclutar menores de edad

(Ilustración: Infobae México)

Desde septiembre de 2021 se reportó que cárteles de la droga mexicanos estaban reclutando y enganchando a niños y adolescentes a través de videojuegos en línea.

Reportes periodísticos revelaron que plataformas multijugador, como GTA, Gears of Way o Call of Duty, eran usados por los cárteles de la droga para “invitar” a adolescentes a unirse al Cártel del Noreste, Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien ya había sido señalado de utilizar las redes sociales, Facebook y Twitter ( hoy X), entre otras, para reclutar a sicarios.

Un mes después de los reportes periodísticos sobre este nuevo método de reclutamiento, el 9 de octubre, la Fiscalía General del estado de Oaxaca dio a conocer el rescate de tres menores de edad, originarios del municipio de Tlacolula de Matamoros, quienes habían sido reportados como no localizados.

Este es el videojuego que usa el Cártel de Sinaloa para reclutar a sicarios. (Garena)

Los jóvenes, entre 11 y 14 años, estaban privados de la libertad en un domicilio por una mujer que intentó trasladarlos al estado de Nuevo León. Los tres adolescentes fueron enganchados por medio del videojuego Free Fire.

Por ello, el Gobierno de México advirtió ese mismo año que los grupos delictivos utilizan plataformas como PlayStation, Xbox, y Nintendo para contactar a menores de manera anónima.

Las autoridades apuntaron que mientras juegan en línea, los delincuentes utilizan nombres de usuarios como “CJNG, CDN (siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Noreste) sicai0os, c4art3l y otras variantes”.

En ocasiones, los menores son utilizados en actividades de vigilancia para los grupos criminales, conocidas como “halconeo”, ofreciendo salarios atractivos para persuadirlos.

Este 30 de octubre se dio a conocer el rescate de otro adolescente de Oaxaca tras ser reclutado por el Cártel de Sinaloa a través del mismo videojuego.

El joven, originario de la comunidad de La Lobera en el municipio de Santa Inés del Monte, fue localizado gracias a la colaboración entre la Fiscalía de Oaxaca y la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa.

Este modus operandi fue reportado desde septiembre de 2021. REUTERS/Jana Rodenbusch/Foto de archivo

La denuncia de desaparición interpuesta por sus familiares activó los protocolos de búsqueda especializados para menores, lo que permitió su localización mientras viajaba en un autobús hacia Mazatlán, Sinaloa.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamila, explicó que el adolescente fue contactado por redes criminales desde Sinaloa mediante el juego en línea.

Una fuente de la Fiscalía de Oaxaca confirmó a Infobae México que el grupo criminal que reclutó a este adolescente es el Cártel de Sinaloa, quien mantiene una disputa interna por el control de la organización en Culiacán desde el pasado 9 de septiembre.