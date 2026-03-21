Se invertirán 23 mil millones de pesos en Oaxaca para la educación, destaca Mario Delgado

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura, ampliar los programas de apoyo social y reconocer la labor del magisterio, el estado de Oaxaca recibirá 23 mil millones de pesos.

Detallado por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo en un mensaje público, este esfuerzo persigue garantizar el acceso universal a la educación y consolidar la Nueva Escuela Mexicana, así como dignificar la labor docente en la entidad.

La medida, que prioriza la interlocución directa y el acuerdo con las organizaciones magisteriales, contempla no sólo la modernización de instalaciones educativas, sino también la ampliación de becas y mejoras salariales para los trabajadores del sector.

Según informó Delgado Carrillo, entre 2025 y 2026 se han desplegado cerca de 12 mil millones de pesos en becas, asegurando el beneficio a más de 821 mil estudiantes a través de la Beca Rita Cetina, la Beca Universal Benito Juárez y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Este aumento representa una expansión significativa respecto a años previos y sitúa a Oaxaca a la vanguardia de la cobertura de apoyos estudiantiles a nivel nacional.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)

Durante 2025, 635 mil estudiantes oaxaqueños han sido beneficiados con estos apoyos y, para 2026, la Beca Rita Cetina incorporará a 185 mil nuevos beneficiarios en nivel primaria. Además, 688 mil 484 alumnos han recibido recursos para la adquisición de uniformes escolares, con una inversión de más de 836 millones de pesos, lo que refuerza la economía familiar y las condiciones del proceso de aprendizaje, según anunció el titular de la SEP.

Redefiniendo la educación en Oaxaca

En materia de infraestructura y equipamiento escolar, 706 millones de pesos han sido invertidos en mobiliario, dotando a miles de aulas con sillas, mesas y pizarrones, mientras que la incorporación de nuevas tecnologías se materializa en la entrega de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores

Para atender las necesidades emergentes del sector educativo oaxaqueño, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicó que el Gobierno Federal asignará hasta 800 millones de pesos adicionales durante el ciclo 2025-2026, con el propósito de reforzar la regularización y recategorización del personal docente.