Ken Salazar responde a Gertz Manero sobre detención de El Mayo Zambada: “No era nuestro avión ni nuestro piloto”

FOTO DE ARCHIVO: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo

Tras las declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre la espera de información faltante para la investigación de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que se ha mantenido comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) y que el piloto no era contratista ni empleado del gobierno estadounidense.

“No se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente”, dijo el embajador sobre la captura del capo del Cártel de Sinaloa, la cual se efectuó en Estados Unidos.

“Me sorprende tanto que no se puede decir ‘victoria del pueblo de México,’ ‘victoria de Estados Unidos’”, añadió Salazar durante la conferencia realizada este martes.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que el secuestro de Zambada García ya está probado; no obstante, se que el gobierno estadounidense brinde los datos faltantes, los cuales, aunque dijo que no son fundamentales, resultan de utilidad.

“Nosotros necesitamos que nos informe el Gobierno de Estados Unidos. Nos ha informado una parte pero falta otra. Esa persona (”El Mayo” Zambada) que fue secuestrada en Culiacán llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos”, dijo.

Ante esto, el fiscal aseguró que, de acuerdo con la ley norteamericana, debe identificarse la entrada de cualquier avión y de cualquier persona en territorio estadounidense, y que ningún piloto puede ingresar si no llena una serie de requisitos, los cuales son obligatorios para todos.

“Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública”, dijo.

*Información en desarrollo